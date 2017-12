13-Jähriger setzt mit Böller Zimmer in Brand

Achtung vor Feuerwerkskörpern und Böllern in Kindeshand!

Die dramatische Unfallserie will kein Ende nehmen: Erneut hat ein Kind beim Zündeln großen Schaden angerichtet.

Nordhorn - Mit einem Böller hat ein 13-Jähriger im niedersächsischen Nordhorn versehentlich ein Zimmer in Brand gesetzt. Der Junge und sein dreijähriger Bruder konnten sich aus dem Haus retten, erlitten aber Rauchvergiftungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Einsatzkräfte löschten das Feuer noch am Freitagabend, doch war das Haus zunächst unbewohnbar. Warum die Kinder alleine zuhause waren, war zunächst unklar. Der Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.

dpa