14-Jährige vergewaltigt - Polizei jagt Täter mit diesem Foto

Ein 14-jähriges Mädchen ist am hellichten Tag vergewaltigt worden. Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach dem Täter.

Geldern - Ein 14-jähriges Mädchen ist in Geldern im niederrheinischen Kleve vergewaltigt worden. Ein bislang unbekannter Mann zerrte sie am helllichten Tag in ein Gebüsch und fiel dort über sie her. Nun hat die Polizei Kleve ein Fahndungsbild des mutmaßlichen Täters herausgegeben.

Die Kripo Kalkar ermittelt seit Mitte Juni in dem furchtbaren Fall. Die 14-jährige Schülerin war demnach am 8. Mai diesen Jahres zwischen 14.15 und 15 Uhr auf einem Fußweg zwischen dem Südwall und der Bahnhofstraße von dem unbekannten Mann überfallen worden.

So sieht der Täter aus

Das Mädchen konnte den Angreifer wie folgt beschreiben:

- etwa 24 Jahre alt

- etwa 1,75 Meter groß und muskulös

- trug einen schwarzen Vollbart ohne Oberlippenbart

- lange, spitze Nase

- trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover, eine blaue Jeanshose sowie schwarze Schuhe der Marke Nike

Wer kann Hinweise zu dem auf dem Phantombild abgebildeten Mann geben?

Hinweise bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824-880 oder an jede andere Polizeidienststelle.

