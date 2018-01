Deutsche Skifahrerin stirbt bei Unfall in den Schweizer Alpen

Eine 19-jährige Deutsche ist beim Skifahren in den Schweizer Alpen tödlich verunglückt.

Die junge Frau sei im Skigebiet Grindelwald im Kanton Bern eine Felswand hinabgestürzt, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach war die in der Schweiz lebende Deutsche mit weiteren Skifahrern unterwegs, als sie alleine von der markierten Piste abkam, ausrutschte und an einer Felswand 30 Meter in die Tiefe stürzte.

Die Rettungskräfte trafen den Angaben zufolge sofort am Unfallort ein. Die 19-Jährige erlag auf dem Weg ins Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

AFP