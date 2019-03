19-Jährige rast mit 3er BMW in Gegenverkehr - Beifahrerin wird aus Wrack geschnitten und verstirbt

Zwei weitere Personen werden bei dem Unfall im Kreis Ludwigsburg schwer, eine ältere Dame zudem leicht verletzt.

Steinheim an der Murr - Bei einem Unfall auf der L1100 von Steinheim an der Murr kommend in Richtung Marbach am Neckar ist am Freitagabend eine 19-Jährige ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei Ludwigsburg mit.

Wie echo24.de* berichtet, war die 19-jährige Fahrerin eines 3er BMW mit ihrer ebenfalls 19-jährigen Beifahrerin auf der L1100 unterwegs. Nach jetzigem Kenntnisstand geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr.

Schwerer Unfall im Kreis Ludwigsburg: 3er BMW kollidiert mit Gegenverkehr

Unmittelbar vor dem Steinbruchtunnel kollidierte der BMW mit einem entgegenkommenden Dacia Duster einer 46-Jährigen. Beide Fahrzeuge kamen durch die Wucht des Aufpralls ins Schleudern, wobei ein dem Dacia unmittelbar folgender 1er BMW einer 71-Jährigen auf den sich drehenden Dacia auffuhr.

Die im 3er BMW eingeklemmte Beifahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geschnitten werden.

19-Jährige wird bei schwerem Unfall eingeklemmt: Beifahrerin stirbt noch an der Unfallstelle

Auch die Fahrerin des Dacia wurde in ihrem Pkw eigeklemmt. Sie, die ebenfalls schwer verletzte Fahrerin des 3er BMW sowie die leichtverletzte Fahrerin im 1er BMW wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die L1100 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen bis Samstag, 02.00 Uhr, voll gesperrt.

Schwerer Unfall im Kreis Ludwigsburg: Sachverständiger soll Hergang rekonstruieren

Die Feuerwehren Murr und Marbach waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 36 Wehrleuten, der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und 16 Helfern im Einsatz.

Seitens der Polizei waren sieben Streifenwagenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber eingebunden. Des Weiteren wurde ein Unfallsachverständiger mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt.

