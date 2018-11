Das wird 2019 wichtig: Ferien, Kalender, Veranstaltungen, neue Gesetze

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, 2019 wirft schon einen Schatten voraus. Wir geben einen Überblick über Termine, Veranstaltungen und was sonst noch wichtig wird.

Mit der Heim-WM 2019 der Handballer startet das Jahr gleich mit einem sportlichen Highlight. Ab dem 10. Januar kämpfen die "Bad Boys" um den WM-Titel. Das Turnier wird in Deutschland und Dänemark ausgetragen.

Ende März verabschieden sich die Briten aus der EU. Der Brexit soll zum 29. März vollzogen werden. Unklar ist, zu welchen Konditionen. In Bad Hersfeld findet im Sommer der Hessentag statt. Das sind nur drei Themen, die 2019 wichtig werden.

2019 - Das wird wichtig im neuen Jahr - ein Überblick

Das ist die Monatsübersicht für 2019: In der Aufzählung befindet sich eine Auswahl an Terminen, Veranstaltungen und Ereignisse.

2019: Der Januar

Neue Gesetze zum Jahreswechsel: Zum 1. Januar 2019 tritt eine Reihe von neuen Gesetzen in Kraft. Der gesetzliche Mindestlohn steigt auf 9,19 Euro. Zum 1.1.2020 wird er auf 9,35 Euro erhöht.

Wintermärchen 2019: Nach 2007 findet ab dem 10. Januar 2019 wieder die Handball-WM in Deutschland statt. Zusammen mit Dänemark richtet Deutschland das Turnier aus. Einen Spielplan sowie alle Informationen zum Turnier finden Sie auf unserer Übersichtsseite.

Termine 10.01.2019 - 19.01.2019 Handball-WM 2019 Männer

2019: Der Februar

American Football: Der erste Sonntag im Februar steht im Zeichen des American Football. Der Superbowl ist das größte Einzelsportereignis der Welt und findet 2019 in Atlanta statt. Wer bei der 53. Auflage des Spiels aufeinandertrifft, entscheidet sich im Januar.

Fahrverbot Diesel in Hessen ab Februar 2019

Termine 03.02.2019 American Football: Superbowl

2019: Der März

Brexit: Am 23. Juni 2016 stimmten 51,89% der Briten für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Seitdem wird disktutiert, wie ein Brexit aussehen soll und welche Folgen dieser für das Land und den Rest Europas hat. Der Stichtag für den EU-Austritt ist der 29. März 2019.

Termine 29.03.2019 Brexit - Austritt Großbritanniens aus der EU

2019: Der April

Termine 21.04.2019 - 28.04.2019 Tischtennis-WM 28.04.2019 Tag der Erde in Kassel

2019: Der Mai

Wahlen 2019: 2019 wird ein neues Europäisches Parlament gewählt. Die Wahl findet an insgesamt drei Tagen statt. In Deutschland wird am Sonntag, 26. Mai gewählt. An diesem Tag wird auch in Deutschland abgestimmt. Die Bremer Bürger wählen eine neue Bremer Bürgerschaft.

Wasserspiele Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel

In Kassel beginnt am 1. Mai die neue Saison der Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe.

Termine ab 01.05.2019 Wasserspiele-Saison 2019 beginnt in Kassel 23.05.2019 70. Jahrestag der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 23.05.2019 - 26.05.2019 Europawahl 26.05.2019 Wahl in Bremen 26.05.2019 - 15.08.2018 Kultursommer Nordhessen

2019: Der Juni

Hessentag in Bad Hersfeld: Hessen feiert sich selbst und in diesem Jahr wird in unserer Region gefeiert. Der Hessentag 2019 wird in Bad Hersfeld stattfinden. Auch die ersten Stargäste stehen bereits fest. So werden Silbermond, Rea Garvey und die Kelly Family nach Nordhessen kommen.

Termine 07.06.2019 - 16.06.2019 Hessentag in Bad Hersfeld 07.06.2019 - 07.07.2019 Fußball-WM der Frauen 14.06.2019 - 30.06.2019 Europaspiele

2019: Der Juli

50 Jahre Erste Mondlandung: "Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit!" Als Neil Armstrong am 21. Juli 1969 diese Worte sprach, betrat er gerade als erstes Mensch den Mond. 2019 jährt sich die Mondlandung zum 50. Mal.

Termine 18.07.2019 - 20.07.2019 Rock am Stück in Fritzlar 21.07.2019 50. Jahrestag der ersten Mondlandung

2019: Der August

Festivals und Feste: Sommerzeit gleich Festivalzeit! Vom 7. bis 11. August 2019 findet in Eschwege wieder das Open Flair statt. In Kassel zieht es die Menschen im August wieder an die Fulda. Dort findet das alljährliche Volksfest Zissel statt (Hier gibt es einen Rückblick auf das Jahr 2018). Auch das Sommernachts-Open-Air vor der Orangerie in Kassel findet 2019 wieder statt.

Termine 07.08.2019 - 11.08.2019 Open Flair in Eschwege 29.08.2019 - 02.09.2019 Msb Homberg (Musikschutzgebiet)

2019: Der September

Wahlen 2019: Am 1. September 2019 entscheiden die Sachsen über ein neues Parlament. Die Landtagswahl in Sachsen ist die zweite von vier Wahlen in diesem Jahr. Ministerpräsident in Sachsen ist der CDU-Politiker Michael Kretschmer.

Termine 01.09.2019 Landtagswahl Sachsen 06.09.2019 - 08.09.2019 Connichi in Kassel 12.09.2019 - 14.09.2019 Soundcheck-Festival in Göttingen 12.09.2019 - 14.09.2019 4. Kasseler HNA-Wiesn 13.09.2019 - 15.09.2019 Kassel Marathon

2019: Der Oktober

Wahlen 2019: Am 27. Oktober wird in Thüringen ein neues Landesparlament gewählt. Ministerpräsident in dem Bundesland ist der Linken-Politiker Bodo Ramelow, der eine rot-rot-grüne Koalition anführt. Er wurde 2015 erster Ministerpräsident, der von der Linken gestellt wird.

Termine 27.10.2019 Landtagswahl Thüringen

2019: Der November

Jahrestag des Mauerfalls: Eine beiläufige Ankündigung auf einer Pressekonferenz brachte eine zur damaligen Zeit kaum für möglich gehaltene Wende: Die Berliner Mauer hat ihren Zweck verloren. Die DDR-Führung öffnet die Grenzen. Am 9. November 2019 jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal.

Termine 09.11.2019 30. Jahrestag des Mauerfalls 30.11.2019 - 15.12.2019 Handball-WM der Frauen

2019: Der Dezember

Weihnachten 2019: Im Dezember wird es natürlich weihnachtlich. In der Region eröffnen bereits Ende November zahlreiche Weihnachtsmärkte. Natürlich auch der Märchenweihnachtsmarkt in Kassel.

Wann sind 2019 Ferien in Hessen und Niedersachsen?

Das sind die Schulferien für Hessen im Jahr 2019:

Schulferien Hessen 2019

Weihnachtsferien 2018/2019: 24.12.2018 - 12.01.2019

Osterferien 2019: 15.04.2019 - 27.04.2019

Sommerferien 2019: 01.07.2019 - 09.08.2019

Herbstferien 2019: 30.09.2019 - 12.10.2019

Weihnachtsferien 2019/2020: 23.12.2019 - 11.01.2020

Das sind die Schulferien für Niedersachsen im Jahr 2019:

Schulferien Niedersachsen 2019

Weihnachtsferien 2018/2019: 24.12.2018 - 04.01.2019

Winterferien 2019: 31.01.2019 - 01.02.2019

Osterferien 2019: 08.04.2019 - 23.04.2019

Pfingstferien 2019: 31.05.2019/11.06.2019

Sommerferien 2019: 04.07.2019 - 14.08.2019

Herbstferien 2019: 04.10.2019 - 18.10.2019

Weihnachtsferien 2019/2020: 23.12.2019 - 06.01.2020

Feiertag Hessen 2019

1. Januar 2019: Neujahr (Dienstag)

19. April 2019: Karfreitag (Freitag)

22. April 2019: Ostermontag (Montag)

1. Mai 2019: Tag der Arbeit (Mittwoch)

30. Mai 2019: Christi Himmelfahrt (Donnerstag)

10. Juni 2019: Pfingstmontag (Montag)

20. Juni 2019: Fronleichnam (Donnerstag)

3. Oktober 2019: Tag der Deutschen Einheit (Donnerstag)

25. Dezember 2019: 1. Weihnachtsfeiertag (Mittwoch)

26. Dezember 2019: 2. Weihnachtsfeiertag (Donnerstag)

Feiertage Niedersachsen 2019

1. Januar 2019: Neujahr (Dienstag)

19. April 2019: Karfreitag (Freitag)

22. April 2019: Ostermontag (Montag)

1. Mai 2019: Tag der Arbeit (Mittwoch)

30. Mai 2019: Christi Himmelfahrt (Donnerstag)

10. Juni 2019: Pfingstmontag (Montag)

3. Oktober 2019: Tag der Deutschen Einheit

31. Oktober 2019: Reformationstag (Donnerstag)

25. Dezember 2019: 1. Weihnachtsfeiertag (Mittwoch)

26. Dezember 2019: 2. Weihnachtsfeiertag (Donnerstag)

Welche Brückentage sind 2019 möglich?

Im Jahr 2019 liegen einige Feiertage wieder sehr günstig, sodass Arbeitnehmer mit wenigen Urlaubstagen mehr freie Tage herausholen können.

Ostern ist im Jahr 2019 vom 19. bis 22. April. Der Tag der Arbeit am 1. Mai fällt in diesem Jahr auf einen Mittwoch. Christi Himmelfahrt ist 2019 am 30. Mai. Die Pfingstfeiertage sind am 9. und 10. Juni 2019. Der Tag der Deutschen Einheit fällt 2019 auf einen Donnerstag. Der Reformationstag in Niedersachsen ist 2019 an einem Donnerstag. Die Weihnachtsfeiertage im kommenden Jahr sind an einem Mittwoch und einem Donnerstag. Neujahr 2020 ist ein Mittwoch.

Neujahr: Der erste Tag im neuen Jahr fällt auf einen Dienstag. Wer Silvester schon frei hat, kann mit drei weiteren Urlaubstagen insgesamt sieben Tage frei machen und entspannt ins neue Jahr starten.

Ostern/Maifeiertag: Ostern fällt 2019 auf Ende April (19. bis 21. April), somit ist bei guter Planung Urlaub bis zum Maifeiertag möglich. Wer vom 23. April bis zum 3. Mai Urlaub einreicht, kann aus acht Urlaubstagen 17 freie Tage herausholen.

Himmelfahrt/Pfingsten: Wer seinen Urlaub zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten legen möchte, kann zwischen dem 27. Mai und 7. Juni Urlaub einreichen (9 Tage) und insgesamt 17 Tage Freizeit genießen.

Fronleichnam: Hessen können diese Zeit sogar bis Fronleichnam verlängern. Wer allerdings nur um Fronleichnam frei haben möchte, kann vom 17. bis 21. Juni vier Urlaubstage einreichen und neun Tage Urlaub machen.

Reformationstag: Für Niedersachsen besteht die Möglichkeit, vier Urlaubstage zwischen dem 28. Oktober und 1. November zu nehmen, um neun Tage nicht an die Arbeit zu denken.

Weihnachten: Die Weihnachtsfeiertage liegen 2019 mitten in der Woche (Mittwoch und Donnerstag). Mit fünf Urlaubstagen (vom 23. bis 31. Dezember) baut sich ein Arbeitnehmer eine Brücke für zwölf freie Arbeitstage.

Hier eine Auswahl für Hessen:

Zeitraum Urlaubstage freie Tage Neujahr 02.01.2018 - 04.01.2019 3 Urlaubstage 6 freie Tage möglich Ostern 15.04.2019 - 18.04.2019 4 Urlaubstage 10 freie Tage möglich Tag der Arbeit 29.04.2019 - 03.05.2019 4 Urlaubstage 9 freie Tage möglich Chr. Himmelfahrt 27.05.2019 - 31.05.2019 4 Urlaubstage 9 freie Tage möglich Himmelfahrt + Pfingsten 27.05.2019 - 07.06.2019 9 Urlaubstage 17 freie Tage möglich Pfingsten 03.06.2019 - 07.06.2019 5 Urlaubstage 10 freie Tage möglich Pfingsten + Fronleichnam 11.06.2019 - 21.06.2019 8 Urlaubstage 16 freie Tage möglich Fronleichnam 17.06.2019 - 21.06.2019 4 Urlaubstage 9 freie Tage Tag der Dt. Einheit 30.09.2019 - 04.10.2019 4 Urlaubstage 9 freie Tage Weihnachten + Neujahr 23.12.2019 - 31.12.2019 5 Urlaubstage 12 freie Tage

Hier eine Auswahl für Niedersachsen:

Zeitraum Urlaubstage freie Tage Neujahr 02.01.2018 - 04.01.2019 3 Urlaubstage 6 freie Tage möglich Ostern 15.04.2019 - 18.04.2019 4 Urlaubstage 10 freie Tage möglich Tag der Arbeit 29.04.2019 - 03.05.2019 4 Urlaubstage 9 freie Tage möglich Chr. Himmelfahrt 27.05.2019 - 31.05.2019 4 Urlaubstage 9 freie Tage möglich Himmelfahrt + Pfingsten 27.05.2019 - 07.06.2019 9 Urlaubstage 17 freie Tage möglich Pfingsten 03.06.2019 - 07.06.2019 5 Urlaubstage 10 freie Tage möglich Pfingsten + Fronleichnam 11.06.2019 - 21.06.2019 8 Urlaubstage 16 freie Tage möglich Tag der Dt. Einheit 30.09.2019 - 04.10.2019 4 Urlaubstage 9 freie Tage Reformationstag 28.10.2019 - 01.11.2019 4 Urlaubstage 9 freie Tage Weihnachten + Neujahr 23.12.2019 - 31.12.2019 5 Urlaubstage 12 freie Tage

Welche Gesetze ändern sich 2019?

Neben der Erhöhung des Mindestlohns tritt an Neujahr das neue Verpackungsgesetz in Kraft. Das Gesetz verschärft die Recycling-Quoten nochmals und löst die Verpackungsverordnung ab. Ziel ist es laut Bundesregierung, noch mehr der Rohstoffe aus den Verpackungen zurückzugewinnen und wiederzuverwerten. Weitere Änderungen gibt es weiter unten im Text.

2019 sinkt der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung auf 2,6 Prozent, der Beitrag zur Pflegeversicherung steigt um 0,5 Prozentpunkte auf 3,05 Prozent. Ab 1. Januar 2019 können Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit für eine bestimme Zeit verkürzen. Dazu gibt es ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit. Die sogenannte "Brückenteilzeit" gilt allerdings nur in Betrieben mit mehr als 45 Beschäftigten.

Der Regelsatz von Hartz IV erhöht sich. Für einen Alleinstehenden um acht Euro auf 424 Euro, für Paare um sieben Euro auf 382 Euro je Partner/Bedarfsgemeinschaften. Zudem werden Steuerfreibeträge erhöht.

Wo wird 2019 gewählt?

2019 wird in drei Bundesländern und in Europa gewählt. Am 26. Mai 2019 findet die Europawahl in Deutschland statt. Gewählt wird ein neues EU-Parlament. Knapp 66 Prozent Wahlbeteiligung verzeichnete die Wahl im Jahr 2014. CDU/CSU erhielten in Deutschland 35,3% der Stimmen, die SPD kam auf 27,3%, die Grünen landeten bei 10,7%, die Linke bei 7,4 und die AfD bei 7,1% der Stimmen. Die FDP erhielt 3,4% der Stimmen in Deutschland.

+ Wahlen 2019: Unter anderem wird am 26. Mai die Bremer Bürgerschaft neu gewählt. © Ingo Wagner/dpa

Am 26. Mai wird in Bremen eine neue Bürgerschaft gewählt. Bei der vorangegangenen Wahl am 10. Mai 2015 gewann die SPD mit 32,8% der Stimmen, gefolgt von der CDU (22,4%), den Grünen (15,1%), der Linken (9,5%) und der FDP mit 6,6% der Stimmen. Regierungschef ist der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling von der SPD. Es regiert eine rot-grüne Koalition.

Am 1. September 2019 wählt Sachsen einen neuen Landtag. In Sachsen regiert Ministerpräsident Michael Kretschmer in einer Großen Koalition aus CDU und SPD. Er ist erst seit Dezember 2017 Ministerpräsident. Sein Vorgänger Stanislav Tillich war seit 2008 Ministerpräsident. Nach dem schlechten Abschneiden der CDU bei der Bundestagswahl trat Tillich zurück.

Am 27. Oktober 2019 wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Seit 2015 regiert der Linken-Politiker Bodo Ramelow in einer rot-rot-grünen Koalition im Freistaat. Zwar wurde die CDU mit 33,5% stärkste Partei, doch entschied sich die SPD in einem Mitgliederentscheid nicht für eine mögliche Große Koalition, sondern für ein Dreierbündnis mit Linken und Grünen.

Rückblick: Im Jahr 2018 hat Hessen einen neuen Landtag gewählt. Alle Ergebnisse nochmal zum Nachlesen.