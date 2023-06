29 statt 49 Euro: NRW reduziert Deutschlandticket-Preis für Millionen Menschen

Ab August

In NRW wird der Preis des Deutschlandtickets ab August stark gesenkt – jedoch nicht für alle. Von dem Rabatt werden vor allem Schüler profitieren.

Köln – Obwohl das 49-Euro-Ticket bundesweit gilt, machen die Bundesländer bei Sonderformen immer noch ihr eigenes Ding. In mehreren Regionen gibt es bereits jetzt vergünstigte Versionen des Deutschlandtickets. Diese gelten meist für Gruppen mit weniger Einkommen wie Azubis oder Schülerinnen und Schüler. Für letztere wird es bald auch in NRW einen Rabatt auf das neue ÖPNV-Abo geben. Ab dem kommenden Schuljahr 2023/2024 können NRW-Kommunen das „Schülerticket“ (VRS) oder „Schokoticket“ (VRR) für 29 Euro anbieten, kündigte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer auf Landesparteitag der Grünen am Samstag (3. Juni) an.

