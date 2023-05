24-Jähriger gestorben - Tatverdächtiger stellt sich

Teilen

Einsatzkräfte der Polizei sicherten am 1. Mai den Tatort in Lüdenscheid. © Markus Klümper/dpa

Am 1. Mai wird ein Mann am Busbahnhof in Lüdenscheid durch Schüsse lebvensgefährlich verletzt und stirbt später. Jetzt ist der der mutmaßliche Täter festgenommen worden.

Lüdenscheid - Nach dem gewaltsamen Tod eines 24-Jährigen in Lüdenscheid hat sich der 23 Jahre alte Tatverdächtige gestellt. Der Syrer sei vorläufig festgenommen worden und solle am Freitag vor den Haftrichter kommen, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen am Morgen mit.

Nach dem 23-Jährigen war zuvor gefahndet worden. Er habe sich am Donnerstagabend in Begleitung seines Anwalts bei der Polizei gestellt. Der mutmaßliche Täter soll am Montag auf einer Rolltreppe am Busbahnhof auf sein Opfer geschossen haben, hieß es. Beide Männer seien Syrer und hätten sich gekannt.

Der 24-Jährige war nach der Schussabgabe lebensbedrohlich verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen zu der Tat im Märkischen Kreis.

Zunächst waren zwei 15 und 18 Jahre alte Personen festgenommen worden, der Tatverdacht gegen sie hatte sich aber nicht erhärtet. dpa