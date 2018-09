24-Jähriger stirbt nach Explosion in Wohnhaus - Polizei hat schlimmen Verdacht

Von Dach auf Terrasse gesprungen

+ © Feuerwehr Sundern © Feuerwehr Sundern

Dramatisches Unglück im Sauerland: Nach einer Explosion geriet am Donnerstag ein Wohnhaus in Brand. Ein 24-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt und starb später in einer Unfallklinik. Die Polizei hat einen schlimmen Verdacht.