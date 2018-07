250-Kilo-Bombe: Tausende in Potsdam evakuiert

Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg

© KMBD Brandenburg

Eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg sorgt am Dienstag am Hauptbahnhof in Potsdam für Chaos. Tausende Menschen müssen evakuiert werden, die Innenstadt wurde weiträumig abgesperrt.