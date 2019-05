45-Jährige meint, sie sei zu hübsch für einen Mann - und sehe halb so alt aus wie sie ist

Eine Frau aus England klagt darüber, dass sie erstens halb so alt aussehe, wie sie ist. Und zweitens, dass sie zu schön sei für einen Freund. Doch das ist nicht die ganze Story.

London - Die Geschichte von Dawn Cousins aus London kursiert im Netz und wird immer wieder von verschiedenen Medien aufgegriffen, seit sie damals 2017 der Sun ein großes Interview gegeben hat. Die damals 44-Jährige behaupte, Männer seien verrückt nach ihr, sogar die Freunde ihrer vier Kinder, die damals 17 (Zwillinge), 20 und 22 waren. Sie habe sogar Schwierigkeiten, ihren Job als Rezeptionistin zu erledigen, weil die Verehrer auch am Arbeitsplatz unterwegs seien.

„Die Sache ist, dass ich halb so alt aussehe wie ich bin und die ganze Zeit Männer nach mir lechzen sehe, angefangen von 18 bis zu uralt.“ Sie wünsche sich manchmal, „dass ich nicht so gut aussehe, dann könnte ich den richtigen Typ Mann anziehen, mit dem ich mein Leben verbringen kann.“ Sie bekomme immer jene Männer ab, die es auf ihr Aussehen und nicht ihre Persönlichkeit abgesehen hätten.

Dawn Cousins wird regelmäßig für eine Schwester ihrer Töchter gehalten

Dazu gab Dawn Cousins zu Protokoll, dass sie regelmäßig für eine Schwester ihrer Töchter gehalten werde. „Es ist schmeichelhaft. Meine Töchter sagten mir, dass ich nicht mit ihnen in den Club gehen könne, weil ich lebendig gefressen werden würde.“

Ist Dawn Cousins wirklich so schön? Oder hat sie nur ein enormes Selbstbewusstsein? Das bleibt jedem Betrachter selbst überlassen. Jedenfalls ist sie eine beeindruckende, lebenslustige Frau - das war nicht immer so. Sie hat schon vor Jahren ein Buch mit dem Titel „How I look so young at 42 & How I'm beating depression“ (dt. „Wie ich mit 42 so jung aussehe und die Depression besiege) verfasst. Mit ihrer heute so positiven Lebenseinstellung will sie nun anderen helfen.

„The Cousins Family“: Dawn Cousinsbaut Youtube-Kanal auf

Inzwischen ist Dawn Cousins 45 Jahre alt. Sie hat in der Zwischenzeit versucht, sich mit ihrer Familie einen YouTube-Kanal aufzubauen - mit noch überschaubarem Erfolg. „The Cousins Family“ kommt auf 1.200 Follower. Auch bei Instagram ist sie aktiv.

Ob sie den Mann gefunden hat oder eines Tages findet, mit dem sie für immer zusammen bleibt und dem innere Werte genauso wichtig sind wie ihre äußeren? Man kann es ihr nur wünschen.

