Chiemsee-Summer-Festival nach Unwetter abgesagt

Zehn Menschen seien ins Krankenhaus gekommen. „Es gibt keine lebensbedrohlichen Verletzungen, was uns sehr erleichtert.“

Übersee - Nach einem heftigen Unwetter über Südbayern haben die Veranstalter des Chiemsee-Summer-Festivals in Übersee am Samstag den letzten Tag des Events abgesagt. Das habe die Bestandsaufnahme des Geländes mit Schäden an den Bühnen und der Infrastruktur ergeben, teilten die Organisatoren im Internet mit.

Im Hinblick auf die Schäden und aufgrund von Verletzten wurde der letzte Tag des @chiemseesummer abgesagt. https://t.co/eFPhKDyXtl — PolizeiOberbayernSüd (@polizeiOBS) August 19, 2017

„Es wurden 50 Personen medizinisch behandelt, darunter auch viele, die durch die Ereignisse verängstigt waren und eine psychologische Betreuung in Anspruch genommen haben“, hieß es in einer Mitteilung. „Sowohl die zuständigen Behörden als auch wir als Veranstalter bitten Euch am Samstag die Heimreise anzutreten.“

Leider müssen wir den letzten Tag auf dem #chiemseesummer 2017 absagen... https://t.co/BXpP4tHas4 — Chiemsee Summer (@chiemseesummer) August 19, 2017

Ob die Festival-Besucher ihre gekauften Tickets erstattet bekommen, stand zunächst nicht fest. Auf Anfrage unserere Redaktion war am Samstagmorgen keiner der Verantwortlichen des Chiemsee-Summer-Festivals zu erreichen.

+ Ein Blick auf das Festivalgelände am Samstagmorgen. © Screenshot Chiemsee-Summer Homepage

Beim Echelon-Festival in Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) sollte sich der Beginn „aufgrund dieser Umstände“ auf 13.30 Uhr verschieben, hieß es am Samstag auf der Facebook-Seite. Beide Festivals waren am Freitagabend wegen Sturmböen und Regens abgebrochen worden.

dpa