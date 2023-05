7 vs. Wild: 48 Stunden auf einsamer Insel – Wildcard-Bewerber wagt den Selbstversuch

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Der Wildcard-Bewerber BackpackingSimon lässt sich für sein Video auf einer einsamen Insel aussetzen. Knossi und Co. hätte er mit Sicherheit Konkurrenz gemacht.

Holzgerlingen – Bereits seit mehreren Wochen können sich besonders abenteuerlustige Fans für die Wildcard bei 7 vs. Wild bewerben. Und seitdem trudeln die verschiedensten Videos mit dem entsprechenden Hashtag auf YouTube ein. Während einige Bewerber ihre Challenges eher ruhig angehen, geht BackpackingSimon, bürgerlich Simon Blessing, allerdings direkt in die Vollen. Er wagt nämlich den Selbstversuch aus Staffel 2 der Survival-Show und lässt sich auf einer einsamen Insel aussetzen.

Titel 7 vs. Wild Staffel 3 Episoden unbekannt Produktion Fritz Meinecke Teilnehmer 14 Genre Survival-Challenge, Bushcraft, Wildnis Format YouTube-Webserie

7 vs. Wild: Wildcard-Bewerber auf einsamer Insel ausgesetzt – „Mehr gemacht als jeder Teilnehmer“

Das ist im Video zu sehen: „48 Stunden ausgesetzt auf einer einsamen Insel ...“, so beginnt das Bewerbungs-Video von BackpackingSimon für die Wildcard von 7 vs. Wild. Und wer dabei ganz genau die Lauscher spitzt, der erkennt, dass das Intro von Gaming-Legende Sarazar eingesprochen wurde. Aber das Video hat natürlich noch viel mehr zu bieten als den Sprecher-Gastauftritt, denn Simon aus Holzgerlingen in der Nähe von Stuttgart beweist mit seiner Insel-Challenge, dass er genau der richtige Kandidat für 7 vs. Wild ist.

7 vs. Wild: 48 Stunden auf einsamer Insel – Wildcard-Bewerber wagt den Selbstversuch © YouTube / Simon Blessing

Der Backpacker macht es nämlich den Teilnehmern aus der zweiten Staffel nach und lässt sich kurzerhand auf einer einsamen Insel aussetzen. 48 Stunden möchte er in der Wildnis verbringen und hat dabei neben Video-Equipment nur eine Flasche voll kleiner Gegenstände, eine Machete und eine Bambusangel bei sich. Angekommen auf der Insel, geht die Erkundung los, ein passender Shelter-Platz wird gefunden und sogar Kokosnüsse lassen sich vom Baum pflücken. Hier seht ihr das ganze Video.

Zwar dokumentiert er nicht seinen ganzen Aufenthalt auf der Insel im sieben Minuten langen Video, aber selbst von den wenigen Ausschnitten sind Fans überzeugt. „Mit dem klettern auf die Palme hast du einfach mehr gemacht, als jeder in der letzten 7 vs. Wild Staffel. Respekt.“ Wer sich die ganze Challenge von Simon ansehen will, kann das aber trotzdem, denn längere Versionen seines Videos hat er separat auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen. Ein weiteres Highlight unter den Bewerbungen von 7 vs. Wild ist wohl Rentner Jürgen, denn dieser beweist, dass man für Survival nicht zu alt sein kann.

7 vs. Wild: Wildcard-Bewerbung im Staffel 2 Stil – Das ist SimonBackpacking

Das ist Simon: Simon Blessing ist ein waschechter Abenteurer. Seit 2015 dokumentiert er seine Reise um die Welt in Videos auf YouTube und gibt seinen 226.000 Abonnenten so spannende Einblicke in die verschiedensten Regionen und Kulturen der Erde. Über 70 Länder hat der 31-Jährige bereits bereist und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Für ihn wäre die Teilnahme bei 7 vs. Wild also ein weiteres spannendes Abenteuer.

Seine Fans würden Simon gerne neben Fritz Meinecke in der Survival-Show sehen. Für sie ist klar, der YouTuber wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für 7 vs. Wild. „Simon ist die beste Besetzung für die Wildcard“. Ob er allerdings tatsächlich die Wildcard bekommt, steht noch nicht fest, denn er muss sich auch gegen harte Konkurrenz durchsetzen. Ein Bewerber von 7 vs. Wild konnte nämlich mit einem besonders cineastischen Video punkten.