700 Schweine qualvoll verendet: Zwangsgeld und Haltungsverbot gegen Landwirt erwirkt

Von: Marcel Prigge

Teilen

Ein Landwirt hat rund 700 Schweine qualvoll verenden lassen. Jetzt werden erste Konsequenzen gegen den Bauern erhoben.

Plön – Nach dem grausamen Fund von 700 qualvoll verendeten Schweinen im Kreis Plön in Schleswig-Holstein werden erste Konsequenzen gegen den verantwortlichen Landwirt gezogen. Ein Zwangsgeld ist von der Kreisverwaltung erlassen worden, da die Kadaver entgegen einer Anordnung nicht fachgerecht entsorgt worden seien. Außerdem soll ein dauerhaftes Haltungs- und Betreuungsverbot von Tieren gegen den Bauern erwirkt werden. Zuerst berichtete das Flensburger Tageblatt.

Zwangsgeld und Haltungsverbot gegen Landwirt erwirkt – 700 Schweine qualvoll verendet

Was ist passiert? Bei einer Kontrolle in einem Mast-Betrieb in Großharrie, Kreis Plön, wurden rund 700 Schweinekadaver in den Ställen des Betriebs entdeckt. Die genaue Zahl der toten Tiere konnte nicht genau angegeben werden, da die Verwesung bereits extrem vorangeschritten war. Der Betreiber des Mast-Betriebs hatte seine Arbeit während der Corona-Krise eingestellt, da die Schweinepreise zu diesem Zeitpunkt stark gefallen waren. Seit Anfang 2020 soll er die Tiere zum Sterben zurückgelassen haben.

Im Kreis Plön in Schleswig-Holstein wurden in einem Mast-Betrieb 700 tote Schweine entdeckt. Ein Landwirt hat sie Anfang 2020 sterben lassen. Nun drohen ihm Konsequenzen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Lange ist der Zustand in den Ställen unentdeckt geblieben. Wie das Flensburger Tageblatt weiter berichtet, habe der Betrieb im Jahr 2008 eine Kontrolle ohne Mängel bestanden. Im Anschluss habe der Bauer bei weiteren Kontrollbesuchen glaubhaft versichert, die Schweinehaltung aufgegeben zu haben.

Ermittlungen gegen den Landwirt: Agrarminister lässt Konsequenzen prüfen

Schleswig-Holsteins Agrarminister Werner Schwarz (CDU) will nun weitere Konsequenzen prüfen lassen. Es müssten jetzt die Ergebnisse der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen abgewartet werden. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Im Zuge dessen wurde der Betrieb durchsucht, Proben und Beweismittel sichergestellt. Die Ermittler erhoffen sich dadurch weitere Erkenntnisse über die Vorgänge auf dem Hof.