Kleinflugzeug stürzt neben Bahnstrecke ab - 82-jähriger Pilot tot

Ein 82-jähriger Hobbypilot ist mit seinem Kleinflugzeug wenige Meter neben einer Bahnstrecke in Ostfriesland abgestürzt.

Leer - Der Senior ist tot. Sein Hund, der mit an Bord war, überlebte, wie die Polizei mitteilte. Das Flugzeug verfehlte die regelmäßig befahrene Bahnstrecke Leer-Emden nur ganz knapp. Der Lokführer eines vorbeifahrenden Zuges entdeckte das Wrack und alarmierte die Rettungskräfte. Noch ist laut Feuerwehr und Polizei unklar, warum die einmotorige Maschine abstürzte. Der Senior war am Sonntag auf der Nordseeinsel Norderney in Richtung Oldenburg gestartet.

dpa