Von: Marcel Prigge

Unbekannte Diebe haben auf Autobahnparkplätzen der A1 die Planen von ganzen 60 Lastwagen aufgeschlitzt. Der Aufwand war jedoch fast umsonst: Sie erbeuteten gerade einmal drei Pakete Milch und einen Karton mit elektronischen Parkscheiben.

Sittensen – Das hat sich jetzt aber nicht wirklich gelohnt: Zwischen Samstag, 3. Juni 2023, 22 Uhr und dem Sonntagmorgen, schlitzen Unbekannte an zwei Autobahnparkplätzen in Niedersachsen die Planen von 60 Lkw auf. Dabei fiel den Dieben aber nicht wirklich viel in die Hände.

Diebe schlitzen 60 Lastwagen auf und erbeuten nur drei Pakete Milch und elektronische Parkscheiben

Wie die Polizeiinspektion Rotenburg mitteilt, seien der Autobahnparkplatz Stellheide und die Rastanlage Ostetal Süd im Landkreis Rotenburg betroffen gewesen. Mit einem scharfen Messer seien die Unbekannten bei den Lastwagen zugange gewesen. „Dabei fiel ihnen vergleichsweise wenig Ladung in die Hände. In einem Fall erbeuteten sie drei Pakete Milch“, heißt es vonseiten der Beamten.

Bei einem anderen Fahrzeug seien die Diebe nicht wirklich erfolgreicher gewesen. Dort sei ein Karton mit elektronischen Parkscheiben abhandengekommen. „Der Schaden, den die Diebe durch das Aufschlitzen der Lkw-Planen angerichtet haben, dürfte weitaus größer sein“, berichtet die Polizei. Angaben zur genauen Schadenshöhe machen die Beamten aber nicht.

Autobahnpolizei Sittensen sucht nach Zeugen: Wer hat etwas an den Parkplätzen gesehen?

Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen und bittet Zeugen, denen in der Nacht auf dem Parkplatz Stellheide und an der Rastanlage Ostetal verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 04282/59414-0 bei der Autobahnpolizei Sittensen zu melden.