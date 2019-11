Lkw-Fahrer hört merkwürdige Geräusche - dann entdeckt Polizei fünf Menschen 

Ein Lkw-Fahrer war auf der A96 Richtung Lindau unterwegs, als er merkwürdige Geräusche hörte. Die gerufene Polizei entdeckte daraufhin mehrere Menschen im Sattelauflieger.

Landsberg am Lech - Am Samstagmorgen (9. November) fuhr ein mazedonischer Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der A96 in Richtung Lindau.

Wie die Polizei mitteilte, nahm er ungewöhnliche Geräusche vom Sattelauflieger wahr. Er nutzte den gesperrten Bereich einer Tagesbaustelle und hielt sein Fahrzeug dort an.

A96 bei Landsberg am Lech: Fünf Menschen in Sattelauflieger entdeckt

Der Lkw-Fahrer sowie die anwesenden Arbeiter der Baustelle nahmen vom Sattelauflieger Stimmen wahr. Deshalb wurde die Polizei verständigt. Durch die hinzugerufene Streife wurde sofort der verplompte Sattelauflieger geöffnet. Darin befanden sich fünf afghanische Staatsangehörige, von denen vier minderjährig waren. Alle fünf waren augenscheinlich wohlauf.

Nach ersten Erkenntnissen stiegen die fünf Personen in Serbien zu und gelangten so über die Grenze. Der Fahrer des Lkw hatte offensichtlich keine Kenntnis davon. Nach Abschluss sämtlicher Maßnahmen durch die Polizei wurden die jungen Männer in verschiedenen Flüchtlingseinrichtungen untergebracht.

A96/Landsberg: Die Polizeimeldung im Wortlaut

Eine ähnliche Geschichte ereignete sich bereits im Februar:Ein Lkw-Fahrer bemerkte Geräusche auf der Ladefläche. Die verständigte Polizei entdeckte daraufhin sechs Flüchtlinge.

In Großbritannien wurden kürzlich 39 Leichen in einem Lkw-Container entdeckt. Mehrere Menschenhändler wurden festgenommen.