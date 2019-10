Sattelzug durchbricht Brückengeländer - er stürzt seitlich ab

Großer Schaden und Sperrungen

+ © dpa / Stefan Puchner Der Sattelzug kam in Aalen von der Straße ab und stürzte in den Fluss Kocher. © dpa / Stefan Puchner

In Aalen ist am Dienstagmorgen ein Sattelzug von der Straße abgekommen. Er stürzte in den Fluss. Die Polizei musste samt Krankenwagen ausrücken.