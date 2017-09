Aaron Carter erfährt in TV-Show das Ergebnis seines HIV-Tests

Ex-Kinderstar Aaron Carter lebt nach dem Motto „Sex, Drugs and Rock‘n‘Roll“. Die Öffentlichkeit lässt er dabei gerne an seinen (Drogen-)problemen teilhaben. Auch beim HIV-Test schauten Millionen zu.

+ Ex-Kinderstar Aaron Carter lebt nach dem Motto „Sex, Drugs and Rock‘n‘Roll“. Seit einiger Zeit macht Aaron Carter vermehrt mit Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Erst eine Verhaftung, dann das Bi-Outing per Twitter und die anschließende Trennung von seiner Freundin. Doch der ehemalige Kinderstar scheint von Publicity noch immer nicht genug zu haben: Zuletzt besuchte er die US-TV-Show „The Doctors“, in der er Gesundheitstipps von Fernseh-Medizinern entgegennahm. Aber nicht nur das: Worauf die Zuschauer der Sendung und wohl auch Carter selbst eigentlich hinfieberten, war das Ergebnis eines HIV-Tests, den der Sänger vier Tage vor dem Interview extra für die Sendung absolviert hatte. Auch er selbst wusste bis zur Live-Show nichts vom Ausgang der Probe - so wird es zumindest dargestellt. Und das Gebaren des US-Stars lässt tatsächlich darauf schließen, dass er völlig ahnungslos war, denn die Angst ist ihm ins Gesicht geschrieben, als der Zeitpunkt der Verkündung näher rückt. Dann die Erlösung: „Ihr HIV-Test ist negativ.“ Für einige Sekunden scheint Carter seinen Mund nicht mehr schließen zu können. Überrascht, erleichtert und fast erstaunt wirkt der dürre junge Mann, der anschließend seinem Gegenüber um den Hals fällt. „Ihr müsst verstehen, dass ich sehr aufgeregt bin“, sagt er und „Danke. Ich hatte so viel Angst.“

Trotz der guten Nachricht sind die Fernseh-Docs weniger optimistisch, was den Gesundheitszustand des 29-Jährigen angeht. Nach Angaben von „The Doctors“ legten sie ihm nahe, sich bei einem gewissen Dr. Travis in Behandlung zu begeben. Der Besagte gab auf der Homepage der Sendung einige weitere Details zu Aarons Gesundheitszustand bekannt. Seiner Meinung nach müsse der Popstar stationär behandelt werden, um all seine Gesundheitsprobleme auszukurieren. „Jeden Tag hoffe ich, dass Aaron in die Klinik geht. Doch nur Aaron weiß, was in seiner Zukunft passieren wird.“

