Kurioser Reue-Brief nach Frühlingsfest: Abiturient entschuldigt sich bei Polizei

Ein Abiturient hat sich nach einem äußerst unschönen Vorfall auf dem Stuttgarter Frühlingsfest in einem Brief bei der Polizei entschuldigt.

Stuttgart - Bei Volksfesten schauen die Besucher schon mal zu tief ins Glas. So auch ein Abiturient auf dem Cannstatter Wasen, dem Frühlingsfest, das noch bis 13. Mai in Stuttgart gefeiert wird.

Dort hatte ein junger Mann eindeutig zu viel Alkohol erwischt - mit weitreichenden Folgen. Als ihn eine Polizeistreife vor einem Festzelt auflas, um ihn auf der Wache zu versorgen, übergab sich der Abiturient noch im Streifenwagen. Das war ihm nun offenbar dermaßen peinlich, dass er sich in einem Brief bei den Polizisten entschuldigte.

„Für das Entleeren meines Mageninhalts entschuldigen“

„Sehr geehrte diensthabende Polizisten der Wasenwache zwischen 20.15 und 20.45 Uhr Anfang Mai, zuerst einmal möchte ich mich zutiefst bei Ihnen für das Entleeren meines Mageninhalts in ihr Polizeifahrzeug entschuldigen“, beginnt der Volksfest-Besucher seinen Reue-Brief. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie unangenehm das für Sie sein muss und hoffe, dass es keine all zu großen Umstände, abseits der Reinigung, bereitet“. Am Ende bedankt sich der junge Mann dann noch für die tolle, aber vermutlich auch undankbare Arbeit der Beamten und zollt ihnen den größten Respekt.

Den Brief in voller Länge hat die Polizei Stuttgart auf ihrem Facebook-Profil veröffentlicht und kommentiert die öffentliche Entschuldigung mit den Worten: „Hut ab!“

va

