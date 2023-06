Abnehmen dank Spritze: Medikament kommt bald in Deutschland auf den Markt

Von: Nadja Austel

Abnehmen durch eine Spritze: Das Medikament Wegovy kommt im Juli nach Deutschland. (Symbolbild) © AllaRudenko/Imago/Symbolbild

Das Arzneimittel „Wegovy“ sorgt für Aufsehen. Ende Juli soll die Spritze auch hierzulande verfügbar und sogar für übergewichtige Jugendliche zugelassen sein.

Berlin – In sozialen Medien wird die Wunder-Spritze Wegovy als Abnehm-Hilfe gehypt. Nicht zuletzt, weil prominente Persönlichkeiten mit ihr erfolgreich Gewicht verloren haben sollen. So erwähnte etwa Tech-Milliardär Elon Musk den Wirkstoff der Spritze als Grund für seinen Gewichtsverlust. Der Aktienkurs des Herstellers Novo Nordisk hat innerhalb eines Jahres mehr als 40 Prozent zugelegt. Das Unternehmen wird an der Börse nun mit etwa 250 Milliarden Euro bewertet und gehört damit bereits jetzt zu den größten Pharmakonzernen der Welt.

Wegovy ist bereits seit Anfang 2022 in der EU als Arzneimittel zum Abnehmen zugelassen und wurde im März 2023 von der Europäischen Arzneimittelagentur für die Behandlung übergewichtiger Jugendlicher ab 12 Jahren empfohlen. „In Deutschland wollen wir es Ende Juli auf den Markt bringen“, sagte der Chef des dänischen Herstellers Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). Bislang sei die Spritze in den USA, Dänemark und Norwegen erhältlich, so Jørgensen. Und das für einen stolzen Preis: In den USA betrage der Listenpreis für eine einmonatige Behandlung 1300 Dollar.

Abnehmen dank Spritze: Für wen ist Wegovy gedacht?

Der Wegovy-Chef sprach sich daher dafür aus, dass Krankenversicherungen „die Kosten für die Patienten mit dem höchsten Body-Mass-Index und für den ärmsten Teil der Bevölkerung übernehmen sollten“. In Deutschland gilt etwa jeder vierte Erwachsene als adipös, also übergewichtig, und könnte von der Abnehm-Spritze profitieren. Empfohlen werde das Medikament ab einem Body-Mass-Index (BMI) ab 30, also Adipositas (Übergewicht), sowie bei einem BMI ab 27, wenn mindestens eine gewichtsbedingte Begleiterkrankung vorliegt.

Auch ist mit Nebenwirkungen der Wegovy-Spritze zu rechnen, die allerdings in direktem Zusammenhang mit dem erhofften Gewichtsverlust stehen:

Übelkeit

Erbrechen

Bauchschmerzen

Durchfall

Verstopfung

Quelle: Gelbe-Liste.de

Abnehm-Spritze Wegovy: Wie funktioniert die Behandlung?

Das Medikament Wegovy wird einmal pro Woche als Spritze verabreicht. Ähnlich wie bei Diabetes-Patienten können die Injektionen von den Patienten selbst vorgenommen werden. Der Wirkstoff, der in der Spritze enthalten ist, nennt sich Semaglutid. In den Behandlungsempfehlungen für Übergewicht ist er jedoch als unterstützende Maßnahme im Zusammenspiel mit einer Diät und Bewegung vorgesehen, um Gewicht abnehmen zu können. Wegovy ist also keineswegs ein Wundermittel, das die Pfunde ohne weitere Mühen purzeln lässt.

Zudem sind die Effekte der Wegovy-Spritze nach bisherigem Kenntnisstand nicht von Dauer. „Soweit wir bisher wissen, ist Adipositas eine chronische Krankheit. Das heißt: Wenn man die Behandlung abbricht, nimmt man wieder zu“, sagte Jørgensen gegenüber der FAS. Eventuell könnte es zwar nach mehreren Jahren durchgehender Behandlung und Abnehmen auch bleibende Effekte geben, dafür gebe es allerdings noch keine Belege.

Wegovy und Ozempic: Abnehmen mit Diabetes-Spritze? „Das ist ein Unding“

Kontroversen gab es um die Spritze zum Abnehmen zuletzt, da der Wirkstoff Semaglutid neben der Behandlung von Adipositas auch als Diabetes-Medikament unter dem Namen „Ozempic“ zugelassen ist. Der Hype um das Wundermittel Wegovy wurde daher für Diabetiker zu einem echten Problem. „Aktuell haben wir einen Lieferengpass bei einem Diabetesmedikament, bei Semaglutiden, weil man gemerkt hat, das kann man auch zum Abnehmen nutzen“, sagte David Francas, Professor für Daten- und Lieferkettenanalyse an der Hochschule Worms.

Die Schuld sieht Torsten Hoppe-Tichy, Leiter der Apotheke des Universitätsklinikums Heidelberg, aber auch bei den verschreibenden Ärzten. Denn das Abnehm-Mittel Wegovy kommt ja erst auf den deutschen Markt. Die Ärzte hatten ihren Patienten also das Diabetes-Medikament Ozempic verschrieben – zum Abnehmen. „Das ist ein Unding, da hab ich doch auch eine Verantwortung als Verschreiber“, kommentierte Hoppe-Tichy diese Nutzung. (na)