Achtjähriger von Lastwagen überrollt - tot

20 Einsatzkräfte waren vor Ort, nachdem ein Achtjähriger mit seinem Fahrrad unter einen Lastwagen kam. Zu retten war der Junge nicht mehr.

Berlin - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Spandau ist ein achtjähriger Junge von einem Lastwagen erfasst worden und ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei geriet das Kind am Mittwochmorgen mit seinem Fahrrad unter das Fahrzeug und wurde überrollt. Wie genau es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Mehrere Menschen wurden vom Rettungsdienst betreut.

Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen in Spandau an der Kreuzung Nauener Straße/Brunsbütteler Damm. An dieser Kreuzung ist der Junge von dem kleinen Lastwagen erfasst worden. Das Fahrzeug habe vermutlich gerade rechts abbiegen wollen.

Erst am Dienstag war bei einem weiteren schweren Verkehrsunfall eine 13-jährige Radfahrerin in Berlin-Lichtenberg ums Leben gekommen. Das Mädchen habe mit seinem Fahrrad das Gleisbett einer Straßenbahn überqueren wollen und sei dabei unter den Triebwagen einer Tram geraten, teilte die Polizei mit. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung durch den 60-Jährigen Fahrer wurde die 13-Jährige von der Bahn erfasst und schwer verletzt.

Rettungskräfte mussten mit einem Kran anrücken, um das Mädchen zu bergen. Bei einem ersten Rettungsversuch geriet der angehobene Triebwagen aus der Halterung. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Die Notärzte versuchten vergeblich, die 13-Jährige zu reanimieren. Das Mädchen erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

In München wurde ein Mädchen (9) auf dem Schulweg von einem Laster übersehen, wie tz.de* berichtet. Der tödliche Unfall erschütterte die Stadt.

Ein tragisches Unglück hatte sich vor Kurzem in einem Wohngebiet in Köln ereignet. Ein Müllwagen hat einen jungen Radfahrer (7) erfasst und tödlich verletzt.

