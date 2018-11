Schülerin demoliert Auto der Eltern - dann parkt sie es einfach

Eine Schülerin hat bei einer nächtlichen Spitztour den Wagen der Eltern schwer beschädigt und ihn anschließend in der Nähe ihrer Wohnung geparkt.

Adorf - Eine 14-Jährige hat in Sachsen mit dem Auto ihrer Eltern eine nächtliche Spitztour unternommen. Die Schülerin fuhr in der Nacht zum Samstag in Adorf im Vogtland umher und streifte dabei ein Baumschutzgeländer, wie die Polizei Zwickau am Sonntag mitteilte. Anschließend parkte sie den demolierten Wagen wieder in der Nähe der Wohnung.

Die Polizei wurde den Angaben zufolge durch Zeugenhinweise auf die Angelegenheit aufmerksam. Ein Alkoholtest bei der Schülerin ergab einen Wert von 1,22 Promille. Der Sachschaden am elterlichen Auto beträgt laut Polizei rund 1000 Euro.

afp