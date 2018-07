Adresse mit Tücken: Navi kapituliert bei „Außerhalb“

„Außerhalb/Lang.“-Schilder am Ortsrand von Langstadt (Ortsteil von Babenhausen, Landkreis Darmstadt-Dieburg). Foto: Andreas Arnold/dpa

Darmstadt. In 220 Städten und Gemeinden Deutschlands leben Einwohner „Außerhalb“. So heißt mangels Straßennamen ihre Adresse – besonders verbreitet ist die merkwürdige Anschrift in ländlichen Gebieten Süd- und Mittelhessens.

Der Obstbaubetrieb von Michaela Lukas in Trebur (Kreis Groß-Gerau) zum Beispiel liegt Außerhalb 13, zwei Nachbarhöfe erreicht man postalisch unter Außerhalb 16 und 51. In Biblis, Hessens einziger Atomkraftwerk-Gemeinde, liegt die Surfschule Außerhalb 200, Lindenfels südlich von Darmstadt hat sein Schwimmbad Außerhalb 8 gebaut. Altenstadt in der Wetterau hat diese Variante: Das Restaurant Crossover Clubhaus-Höchst lädt Außenliegend 5 ein.

Trotz der Hausnummern bringen solche Adressen Probleme mit sich: Navis kennen sie oft nicht und führen Ortsfremde in die Irre. Die Folgen: Post kommt nicht an, Gäste, Besucher, Handwerker, Lieferanten – manchmal sogar Polizei und Rettungskräfte – fahren genervt suchend umher.

Spediteure müsse sie in der Regel mit dem Handy zu ihrem Hof dirigieren, sagt Lukas. Bei Treburs Außerhalb-Adressen gebe es zudem keine nachvollziehbare Ordnung: „Den Höfen, die in den 1950er/1960er Jahren aussiedelten, wurde eine Nummer vergeben - nach Fertigstellung.“ Deshalb wohnen Nachbarn der Obstbäuerin kaum durchschaubar in 13, 16 und 51.

Friedel Kramer vom Fasanenhof in Pfungstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) mit dem Hofladen „Kuhle Jule“ kennt die Irrungen und Wirrungen. Ihr Hof ist Ende der 1970er-Jahre fertig geworden und hat die Adresse Außerhalb 51. Eine Streife stand mal fälschlicherweise vor der Tür, der Rettungswagen musste – wie viele Kunden – per Handy herbeidirigiert werden. Und die Findehilfe „Hausfarbe Schwedenrot“ hilft auch nur, wenn der Mais nicht zu hoch steht und kein Nebel überm Land liegt.

Was tun? Eigentümer von Höfen oder Häusern, die häufig nicht gefunden werden, könnten sich mit ihrer Gemeinde in Verbindung setzen und einen Prüfauftrag stellen, rät Martin Grobba, zuständiger Jurist vom Städte- und Gemeindebund (HSGB). Es seien Ermessensentscheidungen vor Ort, für die Gründe nötig seien.

Der fürs Rettungswesen zuständige Landrat könne ebenfalls ein Anlaufpunkt sein. Denn bei einem Herzinfarkt etwa könne es ja auf jede Sekunde ankommen.

Große Lust in Hessens Rathäusern, Außerhalb-Adressen durch Umbenennung schneller auffindbar zu machen, sieht Grobba nicht. Das System von Straßennamen und Hausnummern diene historisch gesehen in erster Linie der Gefahrenabwehr, zur Anfahrt von Feuerwehr und anderen Nothelfern. Die wüssten vor Ort Bescheid, so wie eben jeder im Ort Aussiedlerhöfe kenne. Ziellose Suche sei ein Ärger, der eher Besucher von außerhalb betreffe und wohl vor allem unter Lieferfahrern von Online-Diensten oder fremden Aushilfskräften der Post herrsche. (wrk/dpa)