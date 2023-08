Adria-Erdbeben in Kroatien auf Insel spürbar: „Es war kurz und laut“

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Wieder mal hat die Erde leicht gewackelt im Urlaubsland Kroatien, dieses Mal in der Nähe von Dalmatien, bei der Insel Pasman.

Zadar - Wieder einmal bebte die Erde im Urlaubsland Kroatien. Wie schon in den vergangenen Wochen, als es beispielsweise neben Kroatien noch Erschütterungen in Slowenien und Italien gab oder auch im Landesinnern wie auch bei der Insel Peljesac, haben Menschen das Rütteln der Erde wahrgenommen.

Erdbeben in Kroatien: „Es donnerte und grollte“

Ein Adria-Erdbeben in der Nähe von Zadar bei der Insel Pasman hat einige Menschen aufgeschreckt. © Screenshot EMSC

Auf der Seite der wissenschaftlichen Non-Profit-Organisation EMSC können Menschen melden, wenn sie ein Erdbeben gespürt haben. So auch am Abend des 5. August. Das Erdbeben besätitgte der Seismologische Dienst Kroatiens, der das Beben um 20.34 Uhr wahrnahm. Das Epizentrum war im Meer nahe der Insel Pasman, in Dalmatien. Es handelte sich um ein Erdbeben der Stärke 3,0.

21 Kilometer vom Epizentrum des Bebens entfernt, vermeldete ein Mensch in Zadar auf EMSC, dass es „donnerte und polterte, es war fünf Sekunden zu spüren“. Aus ähnlicher Distanz meldeten auch zwei Betroffene, dass es ungefähr fünf Sekunden anhielt. „Es war kurz und laut“, wie auch: „Erdgeschoss, tiefes, grollendes Geräusch“, beschreiben sie den kleinen Vorfall.

Erdbeben in Norddamaltien: Insel Pasman von den Touristen noch nicht überlaufen

Insel Pasman ist etwa 21 Kilometer lang und hat die für Touristen bekanntere Nebeninsel Ugljan. Auf Pasman selbst geht es eher ruhig zu, Touristen haben laut Kroatiens Reiseführer das Stück noch nicht überlaufen. Die Insel in Norddalmatien gehört zur Gespanschaft Zadar. Kroatien-Urlauber berichten derzeit immer wieder von Preis-Schocks beim Essen oder Einkaufen. Eine Bier-Cevapcici-Rechnung bracht eine Urlauberin auf die Palme, eine andere Touristin bekam ein Kind in einem Nationalpark - ohne zu wissen, schwanger zu sein.

In Kroatien, Italien und Slowenien sind Erdbeben Anfang August nicht so ein großes Problem wie das schlimme Unwetter. Die drei Ländern müssen mit Überflutungen kämpfen, sogar ein Damm ist eingebrochen. Die Naturkatastrophe sorgte schon für die ersten Todesopfer und haben einige Orte von der Außenwelt abgeschnitten. Alles dazu bei uns im News-Ticker.