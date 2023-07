Italien-Urlaub hat skurriles Nachspiel – weil das Meer anders aussah als im Prospekt

Von: Victoria Krumbeck, Moritz Bletzinger

Eine Österreicherin ist enttäuscht von ihrem Italien-Urlaub: Das Meer sieht anders aus als im Katalog. Sie zieht vor Gericht.

München – Reiseplattformen bieten Touristen eine Vielzahl von Reisezielen. Allerdings kann es auch zu Enttäuschungen kommen. Dazu gehören zum Beispiel überhöhte Restaurantkosten. Aber manchmal sind weder der Reiseanbieter noch das Hotel schuld. Das musste nun auch eine Frau aus Österreich erfahren, die den Reiseanbieter nach ihrem Urlaub in Italien verklagte. Ihr Ärgernis war, dass das Meer nicht so aussah wie im Prospekt.

Enttäuscht vom Meer in Italien: Urlauberin verklagt Reiseanbieter wegen Bildern im Reisekatalog

Es gibt Aspekte im Urlaub, die niemand kontrollieren kann. Dazu gehören insbesondere das Wetter und Naturkatastrophen. Weder das eine noch das andere traf in diesem Fall zu. Eine Urlauberin in der italienischen Stadt Grado war dennoch verärgert, dass das Meer nicht so aussah wie auf den Fotos des Reiseanbieters, wie heute.at berichtete. Als die Frau schwimmen gehen wollte, stellte sie fest, dass das Meer verschwunden war. Sie musste weit hinauslaufen, um das Wasser zu erreichen.

Obwohl Ebbe und Flut an der Nordküste der Adria nicht so stark sind wie beispielsweise an der Nordsee, sind die Gezeiten dennoch spürbar. Die Ebbe hatte der Anbieter jedoch nicht dargestellt, was die Urlauberin offensichtlich sehr verärgerte. Nach dem Urlaub verklagte die Frau den Anbieter. Die Klage war erfolglos, da kein reiserechtlich relevanter Mangel vorlag.

Italien-Touristin klagt wegen Ebbe und Flut und scheitert – Klagen werden oft abgewiesen

Es sei bekannt, dass Ebbe und Flut in Grado stark sind, daher sind Abweichungen des Wasserstands auf Fotos zu erwarten, wie der Anwalt Eike Lindinger heute.at erklärte. Der Anwalt, der seit Jahrzehnten Reiseanbieter vertritt, hat schon einige merkwürdige Klagen erlebt. Wenn die Reise nicht so verläuft, wie es sich Urlauber vorstellen, dann versuchen diese, hohe Zahlungen einzuklagen, so der Anwalt. Aber die meisten bekommen in solchen Fällen nicht viel: „Oft sind es nur fünf Prozent.“

Der ADAC empfiehlt Urlaubern, Mängel an die Reiseleitung zu melden. Damit sind beispielsweise das Reisebüro oder der Reiseanbieter gemeint. Zusätzlich sollten Beweise für die Mängel, etwa durch Fotos, gesichert und vom Personal vor Ort bestätigt werden. Zur Behebung der Mängel sollten Urlauber eine angemessene Frist setzen. Auch Lindinger rät Urlaubern, sich sofort beim Reiseanbieter zu melden. „Wenn man schweigt und erst nach der Rückkehr Ansprüche geltend macht, ist das extrem schwierig“, erklärte der Anwalt.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Moritz Bletzinger sorgfältig überprüft.