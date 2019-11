Die Ärzte auf Tour: Tickets in weniger als einer Minute ausverkauft

Als diese Nachricht durchsickerte, war die Freude bei den Fans riesig: Die Ärzte gehen 2020 wieder auf große Tour. Doch nun sorgt der Ticket-Verkauf für Frust.

Update 14. November: Die Ärzte-Fans wissen, dass es nicht einfach ist, an Tickets für die beliebten Konzerte des Trios zu kommen. Ähnlich wie bei den Kollegen von Rammstein muss man darauf achten, nicht einmal zu oft zu blinzeln, oder die Karten sind weg. Doch was nun bei dem Ticket-Verkauf der Berliner Punkband abging, war sicher auch für hart gesottene Fans eine Neuheit: Heute (14. November) gingen die Tickets um 17 Uhr online. Und zwar ausschließlich auf der Homepage der Ärzte. Nicht etwa beim großen Marktführer Eventim.

Ticket-Wahnsinn um Die Ärzte: Fans stinksauer

Die Karten für die Tour waren nach einstimmigen Angaben bereits nach 30 Sekunden (!) ausverkauft. Klar, dass das wütende Fans auf den Plan ruft. Auf Twitter schreibt zum Beispiel ein User:

„Okay, liebe Die #Ärzte, das mit dem Weltrekord für die am schnellsten ausverkaufte Tournee habt ihr geschafft. Glückwunsch! Jetzt könnt ihr bitte 30 Zusatzkonzerte ankündigen, damit eure restlichen Fans auch an Karten kommen. Vielen Dank.“

Ob zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ein Kontingent an Tickets für Die Ärzte zum Verkauf stehen wird, ist noch nicht bekannt. Auch, ob es aufgrund der hohen Nachfrage Zusatzkonzerte geben wird, bleibt abzuwarten.

"In the ä tonight": Die Ärzte geben große Tour für 2020 bekannt

Berlin – Bereits im Frühling dieses Jahres gab es ein erstes Lebenszeichen von Die Ärzte. Wie owl24.de* berichtet, ließen zwei neue Singles die Ärzte-Fans auf eine Tour und ein neues Album hoffen. Wie sich nun zeigt, waren die Hoffnungen begründet. Die Zeichen wurden richtig gedeutet: Es kommt ein neues Album und eine große Tour durch Deutschland 2020.

Die Ärzte auf Tour! So kommt man an Tickets

Mit Infos zu dem neuen Album halten sich Die Ärzte vorerst noch bedeckt. Doch auf die anstehenden Konzerte können sich die Fans bereits jetzt freuen. Auf ihrer ersten großen Deutschland-Tour seit acht Jahren unter dem Titel " In the ä tonight " werden die Ärzte 2020 folgende Städte beehren:

Datum Stadt Location 07.11.2020 Hannover TUI Arena 10.11.2020 Leipzig Arena 13.11.2020 Köln Lanxess Arena 15.11.2020 Bremen ÖVB Arena 17.11.2020 Wien Wiener Stadthalle 20.11.2020 Stuttgart Schleyer-Halle 24.11.2020 Hamburg Barclaycard Arena 01.12.2020 Dortmund Westfalenhalle 1 05.12.2020 Erfurt Messe 08.12.2020 Frankfurt Festhalle 11.12.2020 Bad Hofgastein Sound & Snow 13.12.2020 Chemnitz Messe Chemnitz 15.12.2020 München Olympiahalle 18.12.2020 Berlin Max-Schmeling-Halle 21.12.2020 Zürich Hallenstadion Tickets für die Ärzte-Tour werden ab 46,00 Euro zzgl. Gebühren zu kaufen sein. Doch Vorsicht: Die Karten sind ausschließlich Donnerstag (14. November) um 17 Uhr. Diewerden abzzgl. Gebühren zu kaufen sein. Doch Vorsicht: Die Karten sind ausschließlich auf der offiziellen Homepage von Die Ärzte erhältlich. Zahlen können die Fans nur per Kreditkarte oder Vorkasse. Um Tickets kaufen zu können, ist eine Registrierung im Ticketshop der Ärzte notwendig. Der Start des Ticket-Verkaufs ist am

Die Ärzte-Tour 2020: Schlechte Karten für den Schwarzmarkt

Da es erfahrungsgemäß bei Veranstaltungen dieser Größenordnung nicht lange dauert, bis sich die Tickets zu überteuerten Preisen auf dem Schwarzmarkt wiederfinden, versuchen die Veranstalter, den "Schwarzhändlern das Leben möglichst schwer zu machen". Das bedeutet für den Kauf der Tickets für die Ärzte-Tour Folgendes:

Pro Konzert und Kunde können maximal vier Tickets bestellt werden

bestellt werden Die Tickets sind personalisiert

Der Name des Käufers/Zugangsberechtigten muss nach dem Erhalt der Karte in eine Leerzeile eingetragen werden

Ohne passenden Namen erfolgt kein Einlass vor Ort

Die Veranstalter warnen ausdrücklich vor Zweitanbietern wie Viagogo, Ticketrocket, Ticketbande und anderen.

Diese Anbieter haben kein Kontingent der Tickets bekommen, was bedeutet, dass dort Fälschungen angeboten werden, mit denen man keinen Einlass zum Konzert erhält.

Auch Rammstein kennen sich mit dem Schwarzmarkt für ihre Konzertkarten bestens aus. Nachdem die diesjährige Tour und die Konzerte im nächsten Jahr mal wieder in Rekordgeschwindigkeit ausverkauft waren, kündigte Frontmann Till Lindemann nun eine Solo-Tour an. Natürlich dauerte es auch hier nicht lange, bis alle Karten vergriffen waren.

Übrigens: Während die Ärzte im kommenden Jahr wieder voll angreifen, denken die Toten Hosen offenbar viel über das Ende ihrer Karriere nach. Sänger Campino verglich die Laufbahn der Band mit einem Fußballspiel und sieht sich in der 82. Minute. Doch da auch die Toten Hosen gerade erst mit ihrem zweiten Unplugged-Album am Start gegangen sind, ist an Aufhören wohl vorerst nicht zu denken.

