15-Jähriger ersticht Mädchen in Supermarkt - neuer Verdacht

Tödliches Drama in Kandel

+ © dpa Ein Afghane soll ein gleichaltriges deutsches Mädchen in diesem Supermarkt in Kandel (Rheinland-Pfalz) umgebracht haben. © dpa

Ein Afghane soll ein gleichaltriges deutsches Mädchen am Mittwoch in einem Supermarkt in Kandel (Rheinland-Pfalz) umgebracht haben. Jetzt gibt es einen Verdacht.