Koma-Wunder in Bayern: Frau erwacht nach 27 Jahren und ruft Namen ihres Sohnes

Er besuchte sie fast täglich

+ © Schön Klinik Hier geschah das Wunder: Schön Klinik in Bad Aibling. © Schön Klinik

Ein medizinisches Wunder ereignete sich in diesen Tagen in der Schön Klinik in Südbayern. Dort erwachte eine Frau nach knapp 30 Jahren aus einem Koma und spricht.