Airbus-Flieger mit Triebwerkausfall – Passagiermaschine muss zum Hamburg Airport umkehren

Von: Sebastian Peters

Die Flughafenfeuerwehr nahm den A321 in Empfang (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Großeinsatz am Flughafen Hamburg. Eine A321 von Lufthansa musste kurz nach dem Start wieder umkehren. Ein Triebwerk fiel plötzlich aus.

Hamburg – Großalarm am Hamburg Airport. Am Sonntag, 20. August 2023, startete um 12:11 Uhr der Flug „LH17“ der Lufthansa. Geplantes Ziel – Frankfurt am Main. Doch bis dahin kam die Passagiermaschine mit rund 194 Passagieren an Bord.

Großeinsatz am Flughafen Hamburg: Passagiermaschine mit 194 Personen muss umkehren – Triebwerkausfall

Kurz nach dem Start meldete die Cockpit-Crew der A321 ein Triebwerkausfall. Sofort kehrte die Maschine zum Flughafen Hamburg um. Ein Großalarm bei der Feuerwehr Hamburg wird ausgelöst. Über Bad Oldesloe kehrte das Flugzeug um und landete um 12:34 Uhr wieder sicher auf dem Flughafengelände.

Was den Triebwerkausfall verursacht hatte, ist nicht bekannt. Die Maschine konnte nach bisherigen Informationen eigenständig zu einer Parkposition fahren und wurde dort von der Flughafenfeuerwehr im Empfang genommen. Verletzte soll es nicht geben.