„Krass, was aus dem einen Men in Black geworden ist": Söder erntet Spott für Bayreuth-Selfie

Von: Felix Herz

Die Bayreuther Festspiele starteten turbulent. Politiker im Regen, Proteste von Aktivisten und Kritik an einer Aufführung. Söder zeigte sich indessen mit einer AR-Brille, die bei der „Parsifal“-Aufführung zum Einsatz kam – und musste direkt einen bissigen Kommentar von Comedian Fabian Köster einstecken. © Screenshot Markus Söder / Instagram

Viel los in Bayreuth: Zum Start der Richard-Wagner-Festspiele gab es Proteste von Klimaaktivisten, Regen für die politische Prominenz – und Kritik an der Oper.

Bayreuth – Die Festspiele in Bayreuth starteten mit reichlich Wirbel. Neben Klimaprotesten von Aktivisten und Politikern, die buchstäblich im Regen standen, sorgte auch neue Technik bei der Eröffnungs-Oper „Parsifal“ für gemischte Gefühle bei den Zuschauern.

Turbulenter Start der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth: Aktivisten, Regen, Kritik

Zum Start der Festspiele auf dem Grünen Hügel sorgten zunächst Klima-Aktivisten für Aufmerksamkeit. Sie hielten eine Mahnwache am Rande der Festspiele und brachten über der Prachtstraße zwei Banner an. Darauf stand einmal: „Debt for Climate – Schuldenannullierung für den globalen Süden“ und „die Erde brennt, das Publikum klatscht“.

Für weit mehr Aufsehen sorgte aber das Wetter. Pünktlich zum Start der Festspiele zogen Gewitter unter anderem über Franken hinweg. Markus Söder (CSU), Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Angela Merkel mussten im starken Regen über den roten Teppich schreiten. Wirklich Gentleman-Like verhielt sich die männliche Polit-Prominenz dabei nicht – wie unsere Fotostrecke zeigt:

Nach Proteststürmen im Vorjahr – Kritik auch in diesem Jahr an Oper-Aufführung

Bei den Festspielen im Jahr 2022 hatte die Premiere der „Ring“-Produktion von Regisseur Valentin Schwarz für laute Buh-Konzerte im Festspielhaus gesorgt. In diesem Jahr waren sogar unmittelbar vor dem Start der Festspiele noch Tickets für die vier Opern zu haben - ein Novum in der Festspielgeschichte.

Doch auch in diesem Jahr gab es bereits Kritik an der ersten Aufführung: Die Bayreuther Festspiele 2023 waren mit einer Neuproduktion des „Parsifal“ eröffnet worden – und auch diese löste durchaus gemischte Gefühle aus. Regisseur Jay Scheib hat eine Augmented-Reality-Version der Oper entworfen, bei der das Bühnengeschehen dank Spezialbrille durch virtuelle Elemente ergänzt wird. Unter anderem Söder zeigte sich nicht sehr begeistert. Er hatte die Brille nicht die ganze Zeit auf und „fand es ohne ehrlich gesagt besser“.

Auf Instagram zeigte sich Söder aber noch mit der besonderen Brille, teilte mit seinen Followern ein Selfie. Und wie so oft konnte es sich Comedian Fabian Köster, bekannt durch die „Heute Show“ des ZDF, nicht nehmen lassen, einen recht bissigen Kommentar unter Söders Beitrag zu hinterlassen. „Krass, was aus dem einen Men in Black geworden ist“, schrieb er in Anspielung auf die bekannte Filmreihe mit Will Smith, in der die zwei Protagonisten oft auffällige schwarze Sonnenbrillen trugen.

Zumindest die „Ring“-Produktion soll in diesem Jahr besser werden. Regisseur Schwarz kündigte „zusätzliche Verständnishilfen“ an. „Wir gucken neu drauf, und daraus entstehen viele kleinere Veränderungen“. Wenn es am Mittwochabend, 26. Juli, um 18 Uhr mit dem ersten Teil der vierteiligen Oper von Richard Wagner („Das Rheingold“) losgeht, wird das Publikum zeigen, ob dies gelungen ist. (fhz)

