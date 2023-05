„Stehe knapp vor einer Gefängnisstrafe“: Klima-Kleberin packt aus

Die Klima-Kleber sorgen nach wie vor für Stimmung im Lande. Eine Aktivistin der „Letzten Generation“ erklärt, wie die Klimaproteste von der Bundesregierung beendet werden könnten.

Kassel ‒ Klima-Aktivistin Susanne Egli ist eine junge und sicher auch eine kluge Frau. Sie ist Mitglied der „Letzten Generation“ und Sprecherin bei „Extinction Rebellion (XR) Deutschland“. Egli hat sich in einem Gespräch mit dem Online-Portal Utopia Mitte Mai zu den Protesten und dem Thema ziviler Ungehorsam geäußert und Stellung bezogen, wie weit Klima-Protest eigentlich gehen darf.

Denn aufhalten lassen sich Egli und ihre Mitstreiter offenbar nicht mehr -ganz im Gegenteil. Am Vatertag stand wegen der „Letzten Generation“ mal wieder der Verkehr in Berlin auf verschiedenen Bundesstraßen still und auch im Stadtgebiet klebten sich die „Klimakleber“ laut Bild -Zeitung an 13 Stellen fest. Dabei habe sogar ein Kran zum Abschleppen anrücken müssen, um das Chaos der Aktivisten zu beenden.

Klimaaktivistin Egli packt aus: Vorbild sind die Frauenrechtsbewegung und die Abschaffung der Apartheid

Susanne Egli schlägt einen großen Bogen, um die Protest-Aktionen der Klima-Aktivisten zu rechtfertigen. Die Geschichte habe gezeigt: „Wenn es große Veränderungen gab, wie die Frauenrechtsbewegung oder die Abschaffung der Apartheid, hat es zivilen Ungehorsam gebraucht. Auch wenn die Menschen davon anfangs nicht begeistert waren, baute das Druck auf, der nicht mehr ignoriert werden konnte. [...] deswegen versuchen wir das jetzt auf dem gleichen Weg“. Diesen Druck erzeugen die Aktivisten vor allem auf der Straße.

Zu ihrem Konzept des zivilen Ungehorsams gehört bislang nicht, die direkte Konfrontation mit Politikern zu suchen. „Momentan ist es [..] nicht unser Weg“, so Egli bei Utopia.

Von Protestcamps hält Egli wenig, da diese Events „zu keinen großen Veränderungen führen“, sagt sie und argumentiert dabei mit ihren „Erfahrungen“ bei solchen Veranstaltungen. Ihre Klima-Aktivitäten haben ihr und den anderen bereits viel Ärger beschert. Von Hausfriedensbruch über Nötigung bis hin zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, die Justiz drückt bei den Klima-Aktivisten kein Auge zu. Mehrere Aktivisten wurden bereits zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Am 24. Mai kam es zu einer deutschlandweiten Razzia.

Wenn die Justiz weiter so vorgeht, haben wir in ein bis zwei Jahren hunderte friedlicher Klimaaktivisten in deutschen Gefängnissen sitzen.

Klima-Aktivistin Egli steht offenbar knapp vor einer Gefängnisstrafe

Die Staatsanwaltschaft Potsdam spricht Tagesschau.de zufolge bei der „Letzten Generation“ bereits von einer „kriminellen Vereinigung“. Dabei steht Aktivistin Egli jetzt selbst knapp vor einer Gefängnisstrafe, die sie aber „auf jeden Fall in Kauf nehmen“ würde, wie sie im Gespräch mit Utopia preisgibt. „Allerdings haben wir nur noch zwei bis drei Jahre Zeit, um etwas zu verändern. Diese Zeit möchte ich nicht in einer Zelle rumsitzen.“ Auch Mitstreiterin Cara Heinrich kämpft nach dem Motto „Nach der Haftstrafe erneut auf die Straße“.

Egli setzt auf einen Gesellschaftsrat aus zufällig gelosten Menschen, der die notwendigen Schritte zum Ausstieg aus den fossilen Energien erarbeiten soll. Wenn die Regierung diesen Gesellschaftsrat einberufe, „wäre das für die ‚Letzte Generation‘ Grund genug, um auf weitere Proteste zu verzichten“, so Susanne Egli. Die Straßenblockaden wären dann wohl zu Ende.