Variante „Eris“ lässt Corona-Zahlen steigen: Epidemiologe äußert Befürchtung

Von: Sandra Sporer

Bei Erkältungssymptomen denken viele nicht mehr daran, dass es auch Corona sein könnte. Nun werden in Praxen jedoch wieder vermehrt Fälle verzeichnet.

Kassel – Masken, Selbsttests und viele andere Hygienemaßnahmen waren während der Pandemie Teil des Alltags. Inzwischen gehören sie für die Meisten jedoch der Vergangenheit an. Mit dem Aufkommen der neuen Corona-Variante „Eris“, bei deren Ausbreitung auch der Hype um den Barbie-Film eine Rolle spielen soll, sollen nun wieder mehr Selbsttests gemacht werden. Dazu ruft der Epidemiologe Hajo Zeeb im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) auf.

Variante „Eris“ lässt Corona-Zahlen steigen: Mehr Selbsttests sollen die Dunkelziffer verkleinern

Laut dem RKI hat sich die Zahl der Infektionen in der zweiten Augustwoche mehr als verdoppelt. Auch in den Arztpraxen machen sich die steigenden Infektionszahlen bemerkbar. Das bestätigt auch Nicola Buhlinger-Göpferth, die erste stellvertretende Bundesvorsitzende des Hausärzteverbands, gegenüber dem RND. Sie rät Patienten deshalb, bei einer Erkrankung auch die Möglichkeit einer Corona-Infektion in Erwägung zu ziehen.

Hajo Zeeb möchte die Menschen ebenfalls dahingehend sensibilisieren. „Wir müssen davon ausgehen, dass sich viele Menschen gerade mit Corona infiziert haben und glauben, nur an einer Erkältung erkrankt zu sein“, sagt er. Er rät deshalb dazu, mit einem Schnelltest auf Nummer sicher zu gehen. Dieser funktioniert auch bei der neuen Variante weiterhin einwandfrei.

Der Epidemiologe Hajo Zeeb ruft angesichts der steigenden Corona-Zahlen wieder zu vermehrten Selbsttests auf. © Sina Schuldt/dpa

Trotz steigender Zahlen deutet laut Epidemiologe bisher nichts auf eine große Neuinfektionswelle hin

Grund zur Sorge sind die steigenden Infektionszahlen bisher jedoch nicht. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt dem Corona-Pandemieradar des Bundesministeriums für Gesundheit zufolge bei vier (Stand: 25. August 2023). Auch beim Abwassermonitoring wurde keine erhöhte Virenlast festgestellt, was laut dem Epidemiologen ebenfalls darauf hindeutet, dass es sich nicht um eine große Welle an Neuinfektionen handelt.

Für bestimmte Personengruppen ist es angesichts der neuen Variante „Eris“ sinnvoll, sich nochmal gegen Corona impfen zu lassen. Auch gelten viele der Regelungen für Arbeitnehmer bei einer Corona-Infektion seit dem Ende der Pandemie nicht mehr. So muss der Arbeitgeber etwa kein Home-Office erlauben. (sp)