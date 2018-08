Tödliche Überholmanöver: Frau stirbt nach Frontal-Crash noch am Unfallort   

Tragischer Verkehrsunfall

+ © Julius Kolossa Tragischer Unfall auf der Landstraße: Den Ersthelfern bot sich ein Bild des Schreckens. © Julius Kolossa

Was für ein Albtraum - was für eine Tragödie: Bei riskanten Überholmanövern gerät ein Auto in den Gegenverkehr und stößt mit einem unbeteiligten Wagen zusammen. Eine Frau stirbt noch am Unfallort.