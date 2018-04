Aldi, Rewe und Co.: Gleich drei große Rückrufaktionen - diese Produkte sind betroffen

Nachdem Aldi und Rewe am Mittwoch bereits bestimmte Produkte wegen Salmonellen-Gefahr zurückgerufen haben, sind nun zwei weitere bundesweite Rückruf-Aktionen gestartet worden.

Mülheim an der Ruhr - Da bei Labor-Kontrollen Salmonellen entdeckt worden waren, rufen die Supermarkt-Riesen Aldi und Rewe derzeit bestimmte Produkte zurück. Nur kurze Zeit nach dem Aufruf wurden zwei weitere Rückrufaktionen von anderen Herstellern bekannt.

Kolibakterien entdeckt - Camembert aus der Normandie zurückgerufen

Wegen einer Verunreinigung mit Kolibakterien hat ein französisches Unternehmen Camembert aus der Normandie zurückgerufen. Es seien alle Bundesländer mit Ausnahme Thüringens, Brandenburgs und des Saarlands betroffen, hieß es am Mittwoch auf dem Internetportal www.lebensmittelwarnung.de.

Der Camembert stammt vom Unternehmen Fromagerie du Plessis aus der Gemeinde Saint-Loup-de-Fribois. Betroffen seien verschiedene Chargen des Produkts Camembert de Normandie mit den Haltbarkeitsdaten 29. April sowie 02. und 05. Mai 2018.

Kunden, die den Camembert bereits gekauft haben, sollten ihn in den Handel zurückbringen. Wer das Produkt aus der Normandie bereits gegessen hat, solle bei Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Hersteller ruft bundesweit Falafel- und Humuswraps zurück

Der Neusser Lebensmittelhersteller Natsu ruft zum Schutz der Verbraucher bundesweit Wraps der Sorte „Falafel & Houmous“ zurück. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall kleine, durchsichtige Plastikteile im Produkt befinden“, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das Produkt ist in Rewe-Märkten unter der Marke „Rewe To Go“ zu finden. In allen anderen Supermärkten läuft der Wrap unter der Marke „Natsu“. Betroffen sind alle entsprechenden Artikel mit den Verbrauchsdaten 26. bis 29. April. „Die Kunden können die betroffenen Produkte gegen Erstattung des Kaufpreises im jeweiligen Markt zurückgeben“, hieß es.

Salmonellen bei Aldi und Rewe

Zuvor hatte bereits die „Zur Mühlen Gruppe Markenvertriebs GmbH“ in Böklund ihre "Wilhelm Brandenburg - Geflügelsalami Sticks mit Pflanzenfett, luftgetrocknet, mit Edelschimmel, 90g" sowie "Marten Salametti Minisalamis-Geflügel, 100g" zurückgerufen. Bei Tests seien Salmonellen gefunden worden. Verkauft werden die Produkte in den Supermarktketten Aldi und Rewe.

rjs/dpa