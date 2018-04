Alfie Evans: Italiener beten auf den Petersplatz für todkranken Jungen

Auf dem Petersplatz in Rom haben mehrere hundert Menschen ihre Anteilnahme am Schicksal des todkranken britischen Jungen Alfie Evans ausgedrückt.

Der britische Junge Alfie Evans ist todkrank. Seine Eltern haben auf eine neue Therapie in Rom (Italien) gehofft. Doch der Zweijährige darf nicht ausreisen. Die Lage scheint verzweifelt.

Rom - Auf dem Petersplatz in Rom haben mehrere hundert Menschen ihre Anteilnahme am Schicksal des todkranken britischen Jungen Alfie Evans ausgedrückt. Sie versammelten sich laut Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstagabend unweit des Petersdoms, entzündeten Kerzen und beteten. Zu der Mahnwache sei über soziale Medien aufgerufen worden. Ähnliche Aktionen gab es laut Ansa auch in Mailand, Turin oder Modena.

Wie geht es Alfie Evans?

+ Alfie Evans hat eine schwere neurologische Krankheit, die noch nicht klar diagnostiziert ist. © AFP / ACTION4ALFIE Alfie hat eine schwere neurologische Krankheit, die noch nicht klar diagnostiziert ist. Die Ärzte im Kinderkrankenhaus Alder Hey in Liverpool halten weitere lebenserhaltende Maßnahmen für sinnlos, weil die Krankheit das Gehirn des Kindes fast vollständig zerstört haben soll. Die Eltern wollen dagegen, dass der Junge so lange wie möglich lebt. Der Vatikan hatte sich dafür eingesetzt, dass der fast zwei Jahre alte Junge zur Behandlung nach Italien kommen kann. Seit Mittwoch ist aber klar, dass er nicht nach Italien ausgeflogen werden darf.

