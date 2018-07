Alkoholisierte setzen Auto gegen Mauer - und benehmen sich gründlich daneben

Wenn schon, denn schon: Ein Mann aus dem Allgäu setzte im Sauerland angetrunken ein Auto gegen eine Mauer - und benahm sich anschließend auch noch gründlich daneben.

Winterberg - Wie die Polizei mitteilte, kam das Auto am Dienstag gegen 22.30 Uhr auf der Ruhrstraße in Niedersfeld von der Straße ab und prallte gegen eine Begrenzungsmauer in einem Vorgarten.

Drei Männer befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Wagen. Die Mauer wurde bei dem Unfall beschädigt.

Als Anwohner hinzukamen, forderte der Fahrer sie auf, bei der Bergung des Fahrzeugs zu helfen. Das wollten sie nicht. Dafür begann der 35-jährige Mann aus dem Allgäu, Beleidigungen auszuteilen.

Rubriklistenbild: © Britta Pedersen/dpa