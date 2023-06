Schneefeld mitten im Sommer: Vier deutsche Wanderer geraten in Bergnot – Polizeihubschrauber im Einsatz

Von: Robin Dittrich

Bei einer mehrtägigen Wanderung in den Alpen gerieten vier Wanderer in Bergnot. Ein Polizeihubschrauber wurde zur Rettung eingesetzt.

München/Ginzling – Vier deutsche Staatsangehörige brachen zu einer mehrtägigen Wanderung entlang des Berliner Hohenweges in den Zillertaler Alpen auf. Dort gerieten sie in Bergnot und mussten von einem Polizeihubschrauber gerettet werden.

Vier deutsche Wanderer gerieten in Bergnot – Hubschrauber im Einsatz

Immer wieder geraten Wanderer in den Alpen in Bergnot. Ob aufgrund starken Schneefalls oder eines Unfalls, in über 3000 Metern Höhe sind viele Situationen nicht vorhersehbar. Diese Erfahrung mussten jetzt vier deutsche Wanderer im Alter von 29 und 58 Jahren machen. Bei einer mehrtägigen Wanderung gerieten sie am 27. Juni 2023 um 8.30 Uhr in Bergnot – darüber berichtete die Polizei in Tirol in einer Pressemitteilung vom 28. Juni.

Immer wieder müssen Wanderer in den Alpen per Hubschrauber gerettet werden. © Zoom.Tirol/dpa (Symbolbild)

Zu diesem Zeitpunkt wanderten sie entlang des Berliner Höhenweges in den Zillertaler Alpen von der Alpenrosenhütte über das Schönbichler Horn in Richtung des Furtschaglhauses. Beim Abstieg in Richtung des Furtschaglkares kamen sie in ein Schneefeld, durch das sie den Weg nicht mehr finden konnten. Grund war neben der Schneelage die schlechte Sicht in 3040 Metern Höhe. Nachdem ein Wanderer zweimal im Schnee eingebrochen war, mussten die Mitglieder einen Notruf absetzen.

Polizeihubschrauber rettet die Wanderer aus 3040 Metern Höhe

Das Absetzen des Notrufs war nötig geworden, da die Wanderer keine Wegmarkierungen mehr finden konnten. Um die Wanderer aus dem Schneefeld zu retten, wurden vier Männer der Bergrettung Ginzling mit einem Polizeihubschrauber zum Furtschaglhaus geflogen. Von dort aus mussten diese zu den Wanderern aufsteigen, da der Hubschrauber nicht in höhere Lagen fliegen konnte. Gegen 19:30 Uhr trafen die Bergretter mit den vier Wanderern schließlich unverletzt beim Rettungshubschrauber ein. Immer wieder geraten Wanderer in den Alpen in Not, weil sie Warnungen ignorieren.