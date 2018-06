Altena: PKW fährt in Menschenmenge - Mindestens drei Schwerverletzte

In der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Altena ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mehrere Personen wurden verletzt. Es handelte sich um einen Unfall.

Altena - Eine 29 Jahre alte Frau ist in der Innenstadt von Altena im Sauerland mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat drei Spaziergänger angefahren. Die drei Passanten erlitten am Freitagnachmittag schwere Verletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Auch die Fahrerin wurde verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Nach unterschiedlichen Berichten von Polizei und Feuerwehr gab es möglicherweise einen weiteren Verletzten.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Fahrerin habe sich in einer ersten kurzen Vernehmung den Unfall nicht erklären können, sagte ein Polizeisprecher. Möglicherweise habe es sich um einen medizinischen Notfall oder einen Schwächeanfall gehandelt. Jedenfalls gebe es keine Anzeichen für Vorsatz, betonte der Sprecher. „Das war ein ganz normaler Unfall“, sagte der Polizeisprecher.

Die Windschutzscheiben des blauen Kleinwagens wurde stark beschädigt. Mehrere Medien hatten zuerst über den Unfall berichtet. Medizinische Probleme seien offensichtlich die Ursache des Unfalls, berichtete auch der „Westfälische Anzeiger“*.

