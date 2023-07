Prime Day 2023: Diese Angebote können Sie jetzt abstauben

Von: Marcus Giebel

Am 11. und 12. Juli feiert Amazon seinen Prime Day 2023. Das bedeutet: Unzählige Angebote für die zahlenden Prime-Kunden. Hier gibt es eine Übersicht.

München – Es hat ein bisschen was von Weihnachten mitten im Hochsommer. Zumindest dürfte die Wunschliste so mancher Amazon-Kunden ähnlich lang sein wie zum Fest der Liebe. Der Online-Versandhändler feiert an diesem Dienstag und Mittwoch – also am 11. und 12. Juli – seinen Prime Day 2023 und verspricht „zwei Tage voller Angebote“.

Diese richten sich exklusiv an Prime-Mitglieder, also jene Kunden, die ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen haben und damit im Monat 8,99 Euro zahlen. Den Prime Day als exklusiven Feiertag der Prime-Mitglieder gibt es seit dem Jahr 2015, als Amazon seinen 20. Geburtstag feierte.

Amazon feiert und die Kunden bestellen fleißig: Der Prime Day 2023 findet am 11. und 12. Juli statt. © IMAGO / Bihlmayerfotografie

Amazon Prime Day 2023: Echo Dot und Fire TV Stick 4K deutlich reduziert

Acht Jahre später verspricht das US-Unternehmen unter anderem 50 Prozent Rabatt auf bestimmte Filme und Serien, die gestreamt werden können. Echte Schnäppchen sind zudem der Echo Dot, ein Bluetooth-Lautsprecher mit dem cloudbasierten Sprachdienst Alexa, und der Fire TV Stick 4K, eine Sprachfernbedienung, die ebenfalls auf Alexa hört. Ersterer kostet statt 64,99 Euro nur 21,99 Euro, letztere rauschte von 69,99 Euro auf 21,99 Euro herunter.

Insgesamt verspricht der Online-Riese gute Deals für diverse Amazon-Angebote, darunter (Stand: 10. Juli 2023, 14 Uhr):

66 Prozent Rabatt auf eine Auswahl an Echo Geräten

69 Prozent Rabatt auf eine Auswahl an Fire-TV-4K-Geräten und Zubehör

bis zu 50 Prozent Rabatt auf eine Auswahl an Fire Tablet Kids-Geräten

bis zu 33 Prozent Rabatt auf eine Auswahl an Kindle-Geräten

bis zu 57 Prozent Rabatt auf Haussicherheit von Amazon

25 Prozent Rabatt auf Echo Studio

bis zu 49 Prozent Rabatt auf eine Auswahl an Ring-Haussicherheitsgeräten

bis zu 55 Prozent Rabatt auf eine Auswahl an Fire-Tablet-Geräten

46 Prozent Rabatt auf eine Auswahl an Echo-Show-Geräten

64 Prozent Rabatt auf Echo Dot (5. Generation) Kids

50 Prozent Rabatt auf Echo Auto (2. Generation)

bis zu 42 Prozent Rabatt eine Auswahl an Fire-7-Tablet- & Fire-7-Tablet-Kids-Geräten

53 Prozent Rabatt auf Echo Show 5 (2. Generation)

55 Prozent Rabatt auf Echo Show 5 (3. Generation)

bis zu 33 Prozent Rabatt auf eine Auswahl zertifizierter generalüberholter Kindle-Geräte

29 Prozent Rabatt auf eine Auswahl an Kindle-Kids-Geräten

bis zu 57 Prozent Rabatt auf Echo (4. Generation)

33 Prozent Rabatt auf Kindle Paperwhite Kids

48 Prozent Rabatt auf Amazon Smart Plug

bis zu 48 Prozent Rabatt auf eine Auswahl eero WLAN-Mesh-Router

bis zu 50 Prozent Rabatt auf eine Auswahl zertifizierter generalüberholter Ring-Geräte

38 Prozent Rabatt auf Amazon Smart Air Quality Monitor

bis zu 50 Prozent Rabatt auf eine Auswahl an Kindle-Zubehör

bis zu 50 Prozent Rabatt auf eine Auswahl an Echo-Zubehör

50 Prozent Rabatt auf Echo Show (3. Generation) Kids

bis zu 74 Prozent Rabatt auf eine Auswahl an Echo-Smart-Home-und-Sicherheits-Bundles

Die Liste ließe sich noch gefühlt ewig lange fortführen. Im Grunde gibt es wohl in jeder Sparte Schnäppchen.

Außerdem werden „Gutscheine von beliebten Marken“ vorübergehend günstiger:

50 Prozent Rabatt auf waipu.tv Guthabenkarten

20 Prozent Rabatt auf WOW Guthabenkarten

33 Prozent Rabatt auf WOW Filme&Serien Guthabenkarten

15 Prozent Rabatt auf ausgewählte digitale Geschenkgutscheine

Gratis-Angebote am Amazon Prime Day 2023: Von Music über Audible und Kindle hin zu Gaming

Auch das Tochterunternehmen Amazon Fresh hat Angebote parat. Hier wird allgemein von 30 Prozent Rabatt gesprochen, es gibt aber auch Produkte, die kostenlos getestet werden können. Bei Artikel, die nur noch kurz haltbar sind, wird 50 Prozent Rabatt gewährt. Die Fresh-Angebote sind teilweise bis zum 17. Juli gültig, einige sogar bis zum 1. August.

Zu den weiteren Amazon-Angeboten, die auch am Prime Day gelten, zählen:

vier Monate gratis Amazon Music Unlimited (Musik-Streamingdienst)

drei Monate gratis Audible (Hörbuch-Bibliothek)

drei Monate gratis Kindle Unlimited (E-Book-Bibliothek)

Spiele gratis bei Prime Gaming (Online-Gaming-Plattform)

30 Tage gratis Prime Video Channels (Streamingdienst)

Der Prime Day ist auch immer mit umso mehr Arbeit für die Angestellten bei Amazon verbunden. Deswegen gab es in der Vergangenheit im Vorfeld dieses besonderen Events immer wieder Streiks. (mg)