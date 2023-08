Neue Details zum Amokalarm: Kind (8) an Schule in Sachsen schwer verletzt – auch Täter im Krankenhaus

Von: Kai Hartwig

Teilen

Polizisten stehen auf dem Schulhof der Grund- und Oberschule in Bischofswerda, an der Amokalarm ausgelöst wurde. © Sebastian Kahnert/dpa

An einer Schule im sächsischen Bischofswerda kam es zu einem Großeinsatz. Ein 16-jähriger Schüler verletzte einen Achtjährigen schwer. Die Polizei überwältigte den Täter.

Update vom 23. August, 12.07 Uhr: Nach dem Einsatz an einer Schule in Bischofswerda hat die Polizei weitere Detail bekannt gegeben. Nach Polizeiangaben hat ein mit einem Messer bewaffneter Schüler am Mittwochmorgen in der Schule einen acht Jahre alten Jungen schwer verletzt. Der 16-jährige Angreifer wurde überwältigt und befindet sich ebenfalls im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Lage sei unter Kontrolle.

Amokalarm ausgelöst: Kind an Schule in Sachsen verletzt – Polizei stürmt Gebäude und setzt Schüler fest

Erstmeldung vom 23. August, 11.11 Uhr: Bischofswerda – In Sachsen läuft derzeit an einer Schule in Bischofswerda ein größerer Polizeieinsatz. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochvormittag (23. August) mitteilte, sei ein Amokalarm ausgelöst worden. Es werde nun geprüft, ob an der Schule eine ernsthafte Bedrohungslage besteht. Der Notruf ging demnach gegen 9.45 Uhr bei der Polizei ein.

Nach Polizeiangaben sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, es handelt sich um eine gemeinsame Grund- und Oberschule. Bischofswerda liegt im Landkreis Bautzen in Sachsen.

Wie die Bild.de berichtet, wurde an der Schule „eine Person mit einer Stichwaffe gesehen“. Wie das Portal erfahren haben will, sei ein Schüler mit einem Messer bewaffnet durch das Schulgebäude gelaufen. Ein Kind, das die dritte Klasse besucht, habe sich verletzt, hieß es weiter. Anschließend habe ein angerücktes SEK der Polizei das Schulgebäude gestürmt. Die Lage ist dem Bericht zufolge inzwischen unter Kontrolle. Nach Informationen des Portals hat die Polizei ein Kind aus der siebten Klasse „festgesetzt“. Der Siebtklässler, der sich wohl ebenfalls Verletzungen zuzog, ist demnach tatverdächtig. (kh)