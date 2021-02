Angst-Gegner für Porsche-Taycan? „Hypersportwagen“ mit über 1.900 PS kommt auf den Markt

Die Porsche AG feiert mit dem elektrischen Taycan bereits große Erfolge. In Kürze soll jedoch ein starker Konkurrent mit über 1.900 PS auf den Markt kommen.

Stuttgart - Der Porsche-Taycan erfreut sich großer Beliebtheit. Inzwischen verkaufte der Stuttgarter Hersteller sogar europaweit mehr Einheiten des elektrischen Sportwagens als von dem beliebten 911. Die Nachfrage nach sogenannten Hypersportwagen, also besonders teure und leistungsfähige Modelle, wird durch den E-Auto-Boom immer größer. Ein Hypercar, dass bereits in der Vergangenheit viele Vorschusslorbeeren erhalten hat, soll schon in wenigen Monaten auf den Markt kommen und könnte sogar Porsche, Ferrari und Lamborghini das Fürchten lehren. Der C Two des kroatischen Autobauers Rimac soll über 1.900 Pferdestärken haben und auf eine Maximalgeschwindigkeit von über 400 Stundenkilometern kommen. Der Sportwagen erscheint in diesem Jahr jedoch zunächst in kleiner Auflage und mit einem stolzen Preis.

Die Porsche AG ist weltweit für die beliebten Sportwagen bekannt.