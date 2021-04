Antwort auf Brandbrief: Keine Impfung für ehrenamtliche Retter!

Enttäuschte Einsatzkräfte

+ © Sebastian Peters Mit seinem BMW X3 verlässt der Landesbereichsführer das Gelände © Sebastian Peters

In der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg gibt es gerade Streit. Nach einem Brandbrief mehrere Wehren gegen den Chef, Harald Burghart, musste er sich nun erklären.

Hamburg* – Es kracht in den eigenen Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg. Keine Impfung, Keine Übungen, Kein Konzept. Mehrere Wehren haben ein Brandbrief an Harald Burghart, Chef der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg*, geschrieben. Die Freiwilligen Retter und Retterinnen befürchten, dass die lange Übungspause schwere Konsequenzen haben könnte. Sie schrieben: „Wir sehen hier als Wehrführungen und Bereichsführung konkrete Gefahren für unsere Kameradinnen und Kameraden und in der Folge für die Bürger, denen wir helfen möchten."