Urlauber-Albtraum: Deutsches Paar nach Radtour angezeigt – „kein Einzelfall“

Von: Nadja Austel

Teilen

Ein Kurz-Trip mit schwerwiegenden Folgen: Ein deutsches Paar handelt sich im Urlaub in Rumänien eine Strafanzeige ein. Es ist kein Einzelfall.

Bukarest – Die beiden Länder im Osten von Europa, Ungarn und Rumänien, sind Mitglieder der Europäischen Union (EU). Zwei Touristen aus Deutschland begründen damit, warum sie nicht wussten, dass sie in ihrem Urlaub eine Straftat begingen.



Ihr Vergehen war nicht so drastisch, wie der Urlaubs-Skandal einer Touristin in Italien. Doch es löste bei den Behörden in Ungarn und Rumänien sofort Alarm aus, wie das Nachrichtenportal Digi24.ro berichtete. Doch die Urlauber bekamen das zunächst nicht einmal mit. Die deutschen Touristen wollten mit ihren Fahrrädern eine Tour in das angrenzende rumänische Gebiet machen, und zwar vom ungarischen Garbolcz aus in das nur etwa 4 Kilometer entfernte Bercu (Satu Mare) in Rumänien. Die Route dorthin ließen sie von ihrem GPS berechnen, was sie abseits von allen größeren Straßen und Grenzübergängen zum Zielort lotste.

Deutsches Paar nach Radtour angezeigt: Grenze zu Rumänien birgt Urlaubs-Risiko. (Symbolbild) © Roland Hartig/IMAGO/Symbolbild

Urlaub mit Folgen: Radtour kann zu „betrügerischem Überschreiten der Staatsgrenze“ werden

Die temporäre Grenzübergangsstelle auf der Nebenstraße, die sie entlangfuhren, war zum Zeitpunkt ihrer Fahrradtour geschlossen. Nichts Böses ahnend hätten die Radfahrer daher die unbesetzte Schranke kurzerhand umfahren und gelangten so – illegal – auf rumänischen Boden, berichtete ein Vertreter der Grenzpolizei gegenüber Digi24.ro. Kurz darauf hätten die Behörden Ungarns Alarm geschlagen und der rumänischen Seite Videoaufnahmen von den beiden Radfahrern übermittelt. Nachdem sie die beiden identifiziert hatte, wurden diese wegen betrügerischen Überschreitens der Staatsgrenze angeklagt.

Die ertappten Touristen erklärten den ungarischen Behörden, dass ihnen ihre Straftat gar nicht bewusst war. Denn sie seien es gewohnt, frei und ohne Zollkontrollen durch Europa reisen zu können. Dieser Fall sei tatsächlich kein Einzelfall, berichte Digi24.ro weiter. Es komme sogar häufig vor, dass Touristen aus der EU, die mit dem Fahrrad, dem Motorrad oder sogar zu Fuß unterwegs sind, unbeabsichtigt gegen das Gesetz verstoßen.

Urlaub in Europa: Grenzkontrollen auch bei EU-Ländern möglich

Der Grund: EU-Bürger sind innerhalb Europas aufgrund des Schengener Abkommens in den meisten Fällen gar nicht mehr mit Grenzkontrollen konfrontiert. Dennoch ist wichtig zu wissen, dass nicht alle EU-Länder tatsächlich auch Schengen-Staaten sind, und umgekehrt. Zu den Schengen-Ländern gehören:

Deutschland

Belgien

Dänemark

Estland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Malta

Niederlande

Norwegen

Österreich

Polen

Portugal

Schweden

Schweiz

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechische Republik

Ungarn

Quelle: Auswärtiges Amt

Es handelt sich folglich um alle EU-Staaten, mit Ausnahme von Irland. In den EU-Mitgliedsländern Bulgarien, Rumänien und Zypern hingegen findet das Schengener Abkommen bislang nur teilweise Anwendung. Dort finden Personenkontrollen an den Binnengrenzen daher vorerst noch statt. Zuzüglich zu den EU-Mitgliedsländern gehören auch Island, Norwegen, Schweiz und Liechtenstein zu den Schengenstaaten.

Strafanzeige nach Rumänien-Urlaub: Kein Einzelfall, aber dennoch strafbar

Die Staatsanwaltschaft des ungarischen Satu Mare sprach einen „Verzicht“ in diesem Fall aus. An der rumänischen Grenze zu Ungarn gebe es zehn solcher temporärer Grenzübergänge, die nur samstags von 10 bis 18 Uhr (rumänischer Zeit) geöffnet seien. Es ist davon auszugehen, dass dieser Umstand mit Schuld ist an den unbeabsichtigten illegalen Grenzübertretungen.

Im Zuständigkeitsbereich des Kreises Satu Mare habe man mehrere solcher Vorfälle registriert – doch in allen Fällen hätten die Personen über legale Reisedokumente verfügt. Doch wer sich vorher nicht über die Bestimmungen vor Ort informiert habe und sich lediglich auf die Daten eines GPS verlasse, der laufe Gefahr, sich versehentlich strafbar zu machen, sagte die Sprecherin der Grenzpolizei Satu Mare, Polizeihauptkommissarin Oana Pîrcălab, gegenüber Digi24.ro. Derweil droht Urlaubern in Frankreich ein hohes Bußgeld – wenn sie ein neues Verkehrszeichen ignorieren. (na)