Arnschwang gedenkt des getöteten Fünfjährigen

Drama in Asylunterkunft

+ © Armin Weigel In dieser Asylunterkunft nahe Arnschwang in Bayern ereignete sich die Blutat. Foto: Armin Weigel © Armin Weigel

Arnschwang (dpa) - Die oberpfälzische Gemeinde Arnschwang gedenkt heute des getöteten fünfjährigen Flüchtlingskindes. Ein Gottesdienst richtet sich insbesondere an die Kindergartenfreunde des Jungen und deren Familien. Die Tat in einer Asylunterkunft hat in der Gemeinde große Bestürzung ausgelöst.