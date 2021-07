Asklepios veräppelt Mitarbeiter und stellt Fake-Gutschein von Amazon aus

Fiese Falle

+ © Waldmüller/Imago Asklepios trickst Mitarbeiter aus: E-Mail Warnung statt Amazon-Gutschein © Waldmüller/Imago

Gemeiner Trick vom Asklepios-Konzern: Er verschickte Fake-Gutscheine an Mitarbeiter – um vor Hacker-Angriffen zu warnen. Angestellte sind entrüstet.

Hamburg – Ein skandalöser Vorfall ereignete sich bei dem Klinik-Konzern Asklepios*: Im Juni 2021 haben die insgesamt 50.000 Mitarbeiter des Klinikbetreibers eine E-Mail von ihrem Arbeitgeber erhalten. Jeder von ihnen sollte einen 50 Euro Gutschein von Amazon bekommen – angeblich aufgrund einer Partnerschaftsvereinbarung mit dem Online-Versandhändler. Doch stellt sich heraus, dass hinter dem Fake-Gutschein eine simple Phishing-Simulation steckte. Damit sollten die Mitarbeiter vor Hacker-Angriffen per E-Mail gewarnt werden.

Eine ganz schön fiese Art, auf so ein Problem aufmerksam zu machen. Insbesondere da Krankenhauspersonal in den letzten anderthalb Jahren während der Corona-Pandemie* ohnehin schon viel aushalten musste – und nicht immer genügend Anerkennung dafür erhalten hat. Verständlicherweise fühlten sich die betroffenen Asklepios-Mitarbeiter veräppelt und sind stinksauer. Gegenüber der Bild äußerte sich einer von ihnen empört: „Statt einer Wertschätzung kriegt man gesagt, wie blöd man ist. Und das, während wir uns in der Coronakrise den Allerwertesten aufreißen!“ Was die Personalnummer der Angestellten mit der Situation zu tun hat und wie sich der Asklepios-Konzern zu der fiesen Falle an ihre Mitarbeiter* äußert, erfahren Sie hier. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.