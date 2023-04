Schmerztabletten und Alkohol – wovor der Experte besonders warnt

Aspirin, Ibuprofen und Co.

Alkohol trotz Schmerztablette? In diesen Fällen sollten Sie auf Feierabendbierchen oder Verdauungsschnaps verzichten.

Frankfurt – Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob es in Ordnung ist, nach Einnahme einer Schmerztablette Alkohol zu trinken? Mit dieser Frage wären sie nicht allein – es handelt sich dabei um eine sehr beliebte Google-Suchanfrage. Wir fassen für Sie zusammen, worauf es laut Expertenmeinung zu achten gilt.

Darum ist die Wirkweise der Schmerztablette entscheidend

Ein Sekt zum Anstoßen, ein Glas Aperol als Urlaubsstarter oder ein Bier zum Feierabend: Immer wieder gibt es Situationen, in denen Menschen ungern auf Alkohol verzichten mögen. So richtig genießen lässt sich der Drink aber nur ohne körperliche Beschwerden. Wenn der Rücken schmerzt oder der Kopf nicht aufhören will wehzutun, erscheint der Griff zur Schmerztablette naheliegend. Doch Vorsicht: Unter Umständen sollten Sie anschließend nicht zu einem Glas Alkohol greifen.

Schmerzmittel ist nicht gleich Schmerzmittel. Auch für den Alkoholkonsum macht es einen Unterschied, ob Sie Aspirin, Ibuprofen oder Paracetamol einnehmen. Um zu beurteilen, ob und wie viel Alkohol nach Tabletten-Einnahme getrunken werden darf, sollten Sie zunächst den Wirkstoff ausfindig machen, empfiehlt Chefarzt Felix Tretter in einem Interview mit Focus Online. Das gilt für die unterschiedlichen Schmerzmittel:

Bei Ibuprofen und Acetylsalicysäure : Saure, fiebersenkende Wirkstoffe, die insbesondere in Kombination mit Wein die Magenschleimhaut angreifen; Richtwert: nicht mehr als ein Bier

: Saure, fiebersenkende Wirkstoffe, die insbesondere in Kombination mit Wein die Magenschleimhaut angreifen; Richtwert: nicht mehr als ein Bier Bei Paracetamol: Wirkstoff beeinträchtigt Leber; mehr als etwa drei Flaschen Bier kann sich negativ auf den Stoffwechsel auswirken

Wirkstoff beeinträchtigt Leber; mehr als etwa drei Flaschen Bier kann sich negativ auf den Stoffwechsel auswirken Bei Morphin und anderen verschreibungspflichtigen (opioiden) Schmerzmitteln: Wirkstoff wirkt oftmals an Gehirn-Rezeptoren; Schläfrigkeit und Atemprobleme als mögliche Folgen; Alkoholkonsum ist komplett zu vermeiden

Laut National Health Service kommt es bei der rezeptfreien Einnahme von Schmerzmitteln auf einen Alkoholkonsum in Maßen an. Etwa 10 Gramm Alkohol am Tag für gesunde Frauen (etwa 0,25 l Bier) und 20 Gramm Alkohol am Tag für gesunde Männer (etwa 0,5 l Bier) sind dabei Richtwerte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Aus den oben aufgeführten Wirkstoff-Unterscheidungen geht zudem hervor, dass es auch auf den Alkohol ankommt. Je nach Wirkstoff kann beispielsweise die Kombination mit saurem Wein oder weniger saurem Bier besonders schädlich sein.

Alkoholkonsum mit Einschränkungen: Das gilt es außerdem zu beachten

„Die Kombination von Alkohol und Schmerztabletten wird umso schädlicher, je länger man das eine oder andere zu sich nimmt“, so Tretter im Interview mit Focus. Neben der Alkoholmenge hängt die Verträglichkeit dementsprechend auch von der Tabletten-Einnahme ab. Werden Schmerzmittel regelmäßig und in hoher Dosierung eingenommen, sei von Alkohol grundsätzlich abzuraten, so der Experte. Zudem merkt er an, dass auch deshalb von der Kombination abzuraten sei, weil Schmerzmittel auf die Psyche und das Nervensystem wirken und dieser Effekt durch Alkohol verstärkt werde. (Felina Wellner)

