Asteroid mit den Namen „Gott des Chaos“ fliegt auf die Erde zu - NASA in Alarmbereitschaft

Der Asteroid wird laut Berechnungen der NASA an der Erde vorbeifliegen (Symbolbild)

Der Asteroid „Gott des Chaos“ wird in wenigen Jahren die Erde passieren - und dann sogar mit bloßem Auge erkennbar sein.

Washington - Der Asteroid „Gott des Chaos“ wird nach Berechnungen der NASA am 13. April 2029 an der Erde vorbeifliegen. Der riesige Asteroid wurde nach dem ägyptischen Gott des Chaos benannt und wird laut NASA die Erde in einer Entfernung von 31.000 Kilometern passieren und mit bloßem Auge erkennbar sein.

Asteroid: Verrechnungen der NASA hätten dramatische Folgen

Allerdings hat die NASA die Menschen bereits beruhigt und erklärt, dass es sich um einen „harmlosen Vorbeiflug“ handele - auch wenn der Asteroid in die Kategorie „Near Earth Object“ fällt. Die NASA geht sogar so weit zu versichern, dass es in den nächsten 100 Jahren nicht zu einem Aufprall von einem Asteroiden auf die Erde kommen werde.

Im August diesen Jahres flog ein Asteroid knapp an der Erde vorbei und wurde als „potentielle Bedrohung“ eingestuft.

„Gott des Chaos“: Vorbereitung auf möglichen Asteroid-Aufprall

Trotzdem bereitet sich die NASA auf einen möglichen Asteroid-Einschlag vor und prüft mit einem Planspiel die Möglichkeiten zur Abwehr eines Asteroiden, wie der Spiegel berichtet. Eine mögliche Abwehrmethode könnte eine Attacke mit einer Sonde sein. Dabei würde durch einen Einschlag die Flugbahn des Asteroids so verändert werden, dass er an der Erde vorbeifliegt.

Der Mathematiker Rüdige Jehn sagte dem Spiegel: „Ein Planspiel wie dieses hilft uns bei der Vorbereitung auf solche Ereignisse. Das ist wie bei einem Feueralarm, den muss man auch üben“.

