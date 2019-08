Gigantischer Asteroid rast auf die Erde zu und soll uns gefährlich nahe kommen

Ein Asteroid rast am Samstag auf die Erde zu. Das Objekt rast mit 16.000 km/h durch das All und ist riesengroß. Sein Name: 2006 QQ23.

München - Der Asteroid 2006 QQ23 hat einen Durchmesser zwischen 254 und 568 Metern. Das Weltraumgestein ist damit größer als das Empire State Building. Seine Ausmaße sind gigantisch. Der Asteroid rast auf die Erde zu. Samstag (10. August 2019) soll es soweit sein: Das Ereignis sorgt für Weltuntergangsstimmung, denn der XXL-Asteroid kommt der Erde angeblich gefährlich nah.

Asteroid 2006 QQ23 für die Erde gefährlich?

Seit zwölf Jahren wird die Bahn von Asteroid 2006 QQ23 beobachtet. Der Asteroid ist seit 2006 bekannt. Der Gesteinsbrocken taucht deswegen in der Nasa Liste „Earth by near-Earth objects“ (Deutsch: Erde bei erdnahe Objekte) auf.

In dieser Liste werden, laut Nasa, alle „potenziell gefährlichen Objekte“, Kometen und Asteroiden erfasst, die sich durch die Anziehungskraft von Planeten in einer Umlaufbahn bewegen und in die Nachbarschaft der Erde geraten könnten. So auch der Asteroid „2006 QQ23“.

Allerdings wird Asteroid „2006 QQ23“ an unserem Planeten vorbeifliegen. Der Abstand zur Erde beträgt in diesem Moment dann 0,04977 astronomische Einheiten, also 7.445.000 Kilometer. Der Asteroid ist dieser 19 Mal weiter weg als der Mond. Eine Kollision mit der Erde ist damit ausgeschlossen.

Es besteht kein Grund zur Panik. Wäre der gigantische Brocken allerdings in die Atmosphäre eingetreten, wäre seine Zerstörungskraft enorm.

Asteroid auf Kollisionskurs

Vergleichsweise dazu flog Asteroid „2019 OK“ am 25. Juli 2019 in einer Distanz von etwa 72.400 Kilometer an der Erde vorbei. Der 130-Meter-Durchmesser-Brocken versetzte Wissenschaftlern einen Schock. Sie hatten den Asteroiden nämlich zuerst komplett übersehen. Erst zwölf Stunden vorher entdecken Forscher die Gefahr.

Im September 2019 nähert sich der Asteroid „2006 QV 89“ der Erde - in diesem Jahr wird es noch gut ausgehen, der Brocken wird die Erde verfehlen, wie Merkur.de* berichtet. Die Wahrscheinlichkeit für eine Kollision lag bei 1:7299. Doch ganz gebannt ist die Gefahr noch nicht - der Himmelskörper wird im September 2023 erneut erscheinen und sich möglicherweise dann wieder der Erde gefährlich nähern.

