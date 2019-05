Astronaut Gerst sieht Erde als „wertvolles Luxusgut“

Astronaut Alexander Gerst schwärmt auch Monate nach seiner Rückkehr aus dem All von der Erde.

Künzelsau - Astronaut Alexander Gerst schwärmt auch Monate nach seiner Rückkehr aus dem All von der Erde. „Es ist uns vielleicht gar nicht ganz klar, was für ein wertvolles Luxusgut das ist: Dass wir im dunklen Kosmos so einen schönen blauen Planeten haben, auf dem wir einfach sein können“, sagte der 43-Jährige am Samstag bei einer Willkommensfeier in seiner Heimatstadt Künzelsau (Baden-Württemberg).

Mit seinem zweiten Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation (ISS) 2018 wurde der studierte Geophysiker Gerst der Deutsche mit der längsten Weltraumpraxis: 166 Tage verbrachte er 2014 im All und 197 weitere im vergangenen Jahr.

Das könnte Sie auch interessieren: Alexander Gerst spricht über Nachwuchs-Gerüchte

dpa