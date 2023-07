Horror-Trip in der Achterbahn: Passagiere hängen stundenlang kopfüber fest

Von: Fangyi Chen, Christoph Gschoßmann

Während eines Festivals in Wisconsin stecken Besucher für über drei Stunden kopfüber in einer Achterbahn fest. Erst Spezialkräfte retten sie.

Crandon – Horror-Trip statt Nervenkitzel: Die Fahrt mit einer Achterbahn wurde für einige Besucher des Forest County Festivals in der US-amerikanischen Stadt Crandon in Wisconsin zum Alptraum. Mehr als drei Stunden lang saßen acht Fahrgäste, darunter sieben Kinder, kopfüber fest. Wegen eines mechanischen Defekts stoppte die Achterbahn mit dem Namen „Fire Ball“ (deutsch: Feuerball) mitten in der Fahrt abrupt.

Horror-Erlebnis in Wisconsin: Achterbahn-Passagiere hängen stundenlang in der Luft

Spezialkräfte der Feuerwehr der 1.700-Einwohner-Stadt wurden zur Hilfe gerufen, um die Passagiere zu befreien. Das allein dauerte 45 Minuten – insgesamt brauchte es drei Stunden, bis alle gerettet waren. „Ein Rettungseinsatz ist nichts, was schnell geht“, äußerte Feuerwehr-Rettungsassistentin Erica Kostichka. „Sicherheit steht an erster Stelle.“

„Unsere Abteilung hat noch nie so eine Situation erlebt wie am Sonntag“, berichtete Kostichka dem Radiosender WFLA. Der Hauptfokus lag demnach darauf, die Kinder zu beruhigen und ihnen Beistand zu leisten, sagte sie. Bei den meisten Minderjährigen zitterten die Beine. Sie schwitzen außerdem stark. In zahlreichen Videos, die in den sozialen Medien kursieren, ist zu sehen, wie ein Retter entlang der Seite der Achterbahn emporsteigt, während die kopfüber hängenden Fahrgäste auf ihre Rettung warteten.

Glück im Unglück: Trotz technischer Panne keine Verletzten

Es ist noch nicht bekannt, wie es zu dem Ereignis kam. Brennan Cook, der Leiter des Einsatzteams der Feuerwehr in Crandon, erklärte den örtlichen Medien von CBS 58 News: „Wir wissen nur, dass es sich um einen mechanischen Defekt handelt, bei dem die Achterbahn in der aufrechten Position stecken geblieben ist“. Er fügte hinzu, dass die Attraktion kürzlich vom Bundesstaat Wisconsin überprüft wurde und derzeit keine weiteren Informationen vorliegen würden.

Acht Passagiere wurden aus Sicherheitsgründen ins Krankenhaus gebracht, um untersucht zu werden. Nach Angaben der örtlichen Medien gab es keine Berichte über Verletzte bei dem Vorfall.

Bewegender Augenblick: Zeuge berichtet über Heldentat bei Achterbahn-Rettungsaktion

Ein Augenzeuge, der direkt vor Ort war, war vom Mut eines jungen Mädchens beeindruckt. In einem Facebook-Beitrag äußerte sich Scott Brass: „Hut ab vor dem kleinen Mädchen, das den Feuerwehrmann bat, zuerst einen älteren Mann zu retten, der mit der Situation zu kämpfen hatte.“ Das Mädchen habe eine Auszeichnung für Tapferkeit verdient, schrieb Brass.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteuren sorgfältig überprüft.